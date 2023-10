Jimmy Butler chama Shakira de ‘incrível’ ao discutir o relacionamento deles

Btanto profissionalmente quanto pessoalmente, este ano foi muito produtivo para Shakira.

Sua separação de Gerard Piqué e sua nova vida em Miami foram um grande impulso para a colombiana, que não para de lançar novas músicas.

Além disso, o colombiano é muito ativo na vida social de Miami, onde moram muitas celebridades, inclusive calor de Miami estrela Jimmy Butler.

O artista foi visto participando NBA brincadeiras com seus filhos, Sasha e Milan, torcendo pelo calor de Miami.

E, Shakira ganhou as manchetes durante os playoffs da NBA quando torceu por um Aquecer jogador mais do que qualquer outro.

O jogador estava Jimmy Butlercom quem estava ligada romanticamente, além de outros potenciais pretendentes, como Lewis hamilton.

Jimmy Butler aborda os rumores de Shakira

No caso de mordomoo jogador da NBA fez algumas declarações em entrevista à revista Rolling Stone, na qual quis explicar o que Shakira significa para ele.

“Ela é um ser humano incrível e um talento incrível”, mordomo disse.

mordomo foi questionado sobre os rumores de que eles poderiam ser um casal, e a estrela da NBA negou.

“Você nunca sabe o que as pessoas estão fazendo, então elas simplesmente inventam coisas”, acrescentou.

“Só porque somos amigos, ela mora em Miami e seus filhos são grandes fãs de basquete, isso não significa que alguém esteja namorando.

“Só porque as pessoas saem não significa que alguém está namorando, mas dá a todos algo para conversar, então vocês pegam e seguem em frente.

“Ela é muito, muito legal e isso é tudo que eu tenho!”

Jimmy Butler sobre seus filhos

Durante a entrevista, o astro da NBA também falou sobre o quanto seus filhos significam para ele.

“Meus verdadeiros heróis são meus filhos porque eles têm que sacrificar muito por quem eu sou como pai deles”, disse ele.

“Não posso levá-los para a escola todos os dias. Não posso buscá-los na escola todos os dias. Não posso sentar e jantar com eles todas as noites.

“Eles sacrificam muito, e eu sacrifiquei muito para chegar onde estou hoje, então posso entender o quão difícil isso pode ser às vezes, mas eles são meus heróis.

“Eu só quero viver de acordo com cada aspecto que eles me veem: o melhor pai, o melhor jogador de basquete, o melhor desenhista, o melhor jogo da velha, o melhor construtor de Lego, seja lá o que for.

“Essas crianças são quem eu admiro.”