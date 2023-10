Jimmy Garoppolo descartou: Quem é o potencial titular dos Raiders, Aidan O’Connell?

Invasores de Las Vegas quarterback Jimmy Garoppolo teve alguns treinos limitados esta semana, mas ele está finalmente foi descartado pela equipe devido a uma concussão. Garoppolo terminou o jogo da Semana 3 contra o Pittsburgh Steelers mas desenvolveu sintomas quando terminou.

Com duas derrotas seguidas e um confronto de divisão no domingo contra o Carregadores de Los Angeles, os Raiders estão em uma posição precária no início da temporada, especialmente sem seu quarterback titular. Enquanto Brian Hoyer foi o reserva da equipe nas primeiras três semanas, ele pode não ser realmente o iniciador na semana 4.

Poderia Aidan O’Connell ser o titular surpresa?

Hoyer é um veterano experiente que está na NFL há 15 anos. Ele nunca foi um passador de destaque, mas tem sido útil em apuros. Mas aos 37 anos, ele pode estar dando lugar a uma novato em ascensão no domingo, de acordo com Adam Schefter.

Aidan O’Connell não esteve ativo durante as primeiras três semanas, mas os Raiders o têm em alta conta. Eles o recrutaram para fora Purdue no 4ª rodada do Draft da NFL de 2023. Foi uma surpresa que O’Connell tenha ido antes de chamadores de sinalização de alto escalão, como Dorian Thompson-Robinson e Música Claytonmas os Raiders ficaram lisonjeados com sua precisão e tamanho.

O’Connell não era excessivamente dominante na faculdade. Ele jogou 65 touchdowns para 30 interceptações ao longo de sua carreira de quatro temporadas, embora ele estivesse bastante precisoespecialmente em 2021, quando concluiu 71,8% de seus passes para 8,5 jardas por tentativa.

Durante sua primeira pré-temporada na NFL, O’Connell incendiou o Twitter da NFL com performances excelentes.

As estatísticas de pré-temporada de Aidan O’Connell foram impressionantes.Adam Levitan/Twitter

Hoyer pode dar aos Raiders um “chão” mais seguro para a semana 4, mas O’Connell certamente dá à equipe um teto mais alto visto que não sabemos o quão bom ele pode realmente ser. Com Jimmy G sendo um potencial candidato cortado depois de 2024, caberia aos Raiders ver se o novato pode ser um futuro titular nesta liga.