Jodie Turner-Smith pede o divórcio de Joshua Jackson

Jodie Turner-Smith está desligando seu casamento com Josué Jackson … TMZ descobriu que ela acabou de pedir o divórcio.

A atriz/modelo britânica cita as “diferenças irreconciliáveis” como o motivo do divórcio. De acordo com os documentos, apresentados por disso queen Laura WasserJodie está pedindo a guarda conjunta de sua filha de 3 anos, Jane.