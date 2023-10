Jodie Turner-Smith surpreende em Paris e compartilha mensagem enigmática de ‘separação’

Jodie Turner-Smith já está no modo de sensualidade pós-separação dias após o pedido de divórcio Josué Jackson … mas ela também está pensando profundamente sobre a “ilusão da separação”.

A atriz e modelo brilhou no desfile da Balmain na quinta-feira em Paris, usando um body preto que exibia suas pernas tonificadas.

Ela também compartilhou algumas fotos no início desta semana de seu tempo no desfile da Gucci, linda de morrer – e as pessoas nos comentários certamente concordaram.

Fotos interessantes não foram as únicas coisas que ela postou, no entanto… porque uma série de texto na história de Jodie no IG na quinta-feira parecia apontar diretamente para seu recente pedido de divórcio.

Ela republicou uma citação sobre física quântica, que fala sobre “uma partícula vibrando devido ao seu som quando você fala”, dizendo que pode afetar instantaneamente uma molécula dentro de uma estrela “na borda do Universo”.

Diz que o fenômeno é conhecido como “emaranhamento quântico”… e acrescenta: “A maior ilusão deste Universo é a ilusão da separação”.

O momento aqui é um andaime… TMZ contou a história, Jodie Puxou o plugue sobre seu casamento com a estrela de “Dawson’s Creek” no início desta semana, citando as habituais “diferenças irreconciliáveis” nos documentos do divórcio.

Ela está pedindo a guarda conjunta do filho de 3 anos, Junoe quer abandonar a ideia de apoio conjugal para ambos os lados – também não existe um acordo pré-nupcial.