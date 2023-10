Joe Biden confirma que os americanos estão entre os reféns do Hamas: isso é terrorismo

Após os ataques mortais do Hamas a Israel no fim de semana, o presidente dos EUA Joe Biden revelou que se sabe que cidadãos americanos estão entre os reféns detidos pelo grupo.

Num discurso na Casa Branca na terça-feira, o homem de 80 anos descreveu os atos de violência perpetrados pelos militantes, dizendo que eles “massacraram” e “massacraram” inocentes.

“É abominável”, disse Biden. “A brutalidade da sede de sangue do Hamas traz à mente os piores ataques do ISIS.”

Os Estados Unidos confirmam a morte de 14 norte-americanos

Biden confirmou que o número conhecido de americanos mortos é de 14. Sublinhou também que vários ainda estão mantidos como reféns, mostrando que a guerra não está a ser travada apenas com armas, mas também com o rapto de civis de ambos os lados.

Imagens da câmera Dash registram participantes do festival sendo baleados por militantes do Hamas

A União Europeia não congelará a ajuda palestina

Sem esquecer os milhões de palestinianos privados das suas terras e das suas casas desde 1948, a União Europeia deixou claro que a ajuda humanitária não seria suspensa aos palestinianos.

“A suspensão dos pagamentos – punindo todo o povo palestiniano – teria prejudicado os interesses da UE na região e apenas teria encorajado ainda mais os terroristas”, disse o diplomata-chefe da UE. José Borrell.

Acrescentou que o direito internacional deve ser respeitado e que se opõem ao bloqueio da água, dos alimentos e da electricidade.

Isto surge depois do comissário para a vizinhança e o alargamento Oliver Varhelyideclarou que “todos os pagamentos [were] imediatamente suspenso” e “todos os projetos colocados em revisão” em uma postagem no X, antigo Twitter, na segunda-feira.