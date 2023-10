Joe Buck e Michelle Beisner-Buck serão os anfitriões surpresa do pré-jogo do Monday Night Football da ESPN

Fuma emissora esportiva favorita Joe Buck e a esposa dele, Michelle Beisner-Buckestão prontos para assumir o comando ‘Futebol de segunda à noite’ da ESPN show antes do jogo depois que Scott Van Pelt perdeu a voz, deixando os fãs surpresos e intrigados com esta dupla de apresentadores temporários.

Joe Buckconhecido por sua voz icônica que agraciou inúmeros momentos esportivos memoráveis, terá um papel incomum como apresentador de ‘Contagem regressiva de segunda à noite.’

Esta transição intrigante não será isenta de brincadeiras espirituosas entre o Casal fanfarrão enquanto eles navegam nas tarefas de hospedagem para ESPN.

Van Pelt fora do pré-jogo do MNF devido a doença

Scott Van Peltque recentemente foi nomeado o novo apresentador do ‘Contagem regressiva de segunda à noite’ da ESPN foi amplamente elogiado por suas contribuições para a rede.

Van Pelt, 58, é uma figura fundamental em ESPNe tem desempenhado vários papéis ao longo dos anos, desde ancorar ‘Centro de Esportes’ para cobrir grandes eventos de golfe e hospedar vários podcasts.

Contudo, de forma repentina e perda inesperada de voz deixou Existe Pelt incapaz de desempenhar suas funções de anfitrião naquela noite, o que levou ESPN para fazer uma ligação rápida para o bullpen de transmissão.

Joe Buck, ESPN“Homem de US$ 15 milhões”, assumirá as rédeas do ‘Futebol de segunda à noite’ show antes do jogo que antecedeu SegundasConfronto Packers-Raiders.

Michelle Beisner-Buck terá mais tempo de tela

Scott Van Pelt levou para X para confirmar a notícia de seu condição sem vozdeixando claro que não poderia cumprir suas obrigações no show pré-jogo, intervalo ou pós-jogo ‘Centro de Esportes’ segmento.

Sobre Segunda-feira noite, Joe Buck será acompanhado por Troy Aikman na cabine de comentários enquanto eles anunciam a ação durante o jogo Packers-Raiders. Enquanto isso, Michelle Beisner-Bucko repórter de reportagens do ‘Futebol de segunda à noite’, deverá assumir as funções de hospedagem durante o 19h horário horário do leste dos EUA.

Na ausência de Existe Pelt, Michelle Beisner-Buck também cuidará das tarefas de hospedagem no intervalo, com Kevin Connors e John Anderson tomando as rédeas para o pós-jogo ‘Centro de Esportes’ segmento.