Joe Budden expõe DMs que Drake lhe enviou e adiciona combustível à sua briga

Novo álbum de Drake, ‘For All the Dogs’ recebeu reações mistas dos fãs e da mídia, tendo recebido uma pontuação agregada de 52 no Metacritic. Um de seus críticos mais duros é o colega rapper Joe Buddenque disse em seu podcast que o MC canadense é ‘rap para as crianças’.

Ultimamente, O próprio Drake não gosta dos críticos e de Joe Budden foi um dos alvos de sua resistência, com Budden transmitindo ao vivo em seu podcast o que o artista de ‘One Dance’ tinha a dizer sobre suas críticas.

Joe Budden expõe Drake

No último episódio de seu podcast, Budden revelou que Drake deixou para ele uma voz de 55 segundos em seus DMs do Instagram. Ele admitiu que inicialmente não o ouviu, mas leu para o programa a suposta mensagem.

Tome um comprimido para relaxar, Anthony. Tome uma bebida. Jogue alguns instrumentais. Talvez escreva um daqueles baseados do tipo ‘Pessoal, façam o que querem, deixem-me fazer o meu’, pelos velhos tempos. Uma pequena peça de rádio lhe faria bem, papai. Drake para Joe Budden

Depois dessa mensagem, Budden respondeu a Drake que ‘não tem rixa’ com ele e acrescentou o seguinte: “Não sei por que você enlouqueceu assim. Gosto do álbum. Não é 2016, não tenho rixa.” … Mas tire essa merda. Na verdade, ninguém está mais feliz por você do que eu.

Os últimos projetos de Drake

Desde 2021, Drake lançou quatro álbuns de estúdio: Certified Lover Boy (2021), Her Loss ft. 21 Savage (2022), Honestly, Nevermind (2022) e o mais recente For All the Dogs (2023), recebendo críticas mistas por todos eles, mas tendo sucesso comercial.