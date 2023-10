Joe Jonas e Sophie Turner em mediação para resolver o divórcio

Joe Jonas dar Sofia Turner estão envolvidos em uma disputa acirrada pela custódia dos filhos, mas têm passado horas juntos nos últimos 2 dias tentando chegar a um acordo de divórcio … várias fontes disseram ao TMZ.

Conforme informou o TMZ, Joe e Sophie têm um acordo pré-nupcial, e uma das disposições é que eles procurem a mediação para resolver todas as questões pendentes relacionadas ao o divórcio deles … isso de acordo com várias fontes de Joe/Sophie.

Joe e Sophie passaram um dia inteiro na quarta-feira discutindo questões de divórcio, e fomos informados de que eles estão lidando com um acordo de propriedade orientado pelo acordo pré-nupcial, bem como custódia da criança.

Getty O advogado de Joe Jonas diz que Sophie Turner quer que o juiz do Reino Unido lide com o divórcio



Como você sabe, há uma briga jurisdicional sobre qual juiz cuidará do caso – um juiz de Miami, que é o que Joe quer, ou um juiz do Reino Unido, que é a escolha de Sophie.

Sophie entrou com documentos legais no tribunal federal tentando fazer com que o caso fosse removido para o Reino Unido. Embora haja uma disputa legal ativa sobre a jurisdição, as nossas fontes dizem que estão a tentar chegar a um acordo sobre qual o juiz que tratará do caso e como deverá ser o acordo de custódia.

Parece que Sophie quer morar no Reino Unido com as crianças e Joe quer que elas permaneçam nos EUA, mas eles estão tentando chegar a algum tipo de acordo de custódia que tornaria a jurisdição essencialmente irrelevante.

Disseram-nos que ambos concordam com a guarda conjunta, e se conseguirem chegar a um acordo sobre uma estrutura – por exemplo, as crianças ficam com um dos pais durante o ano letivo e o outro durante o verão, com ambos os pais recebendo visitação – eles provavelmente simplesmente pediriam ao juiz da Flórida que o ratificasse.

A boa notícia… já que eles estão em mediação, que continua na quinta-feira, parece que nem Joe nem Sophie estão contestando o acordo pré-nupcial.