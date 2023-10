Joe Jonas e Sophie Turner fecham acordo em caso de custódia de criança

Joe Jonas dar Sofia Turner chegaram a um acordo no caso de divórcio – e parece que os dois estão na mesma página.

Como informamos, Joe e Sophie estavam discutindo os termos do divórcio durante 3 dias de mediação na semana passada.

Há um acordo pré-nupcial, então parece que os ativos não eram um grande problema. A questão maior, claro, era custódia da criança. Sophie queria que as crianças morassem com ela no Reino Unido e Joe queria que elas ficassem com ele nos EUA

De acordo com os documentos do acordo, obtidos pelo TMZ, “uma resolução amigável sobre todas as questões entre eles está próxima”. Tradução: eles estão muito perto de assinar um acordo.

Nesse ínterim, eles concordaram com um acordo temporário de custódia dos filhos. Segundo os termos, as duas crianças – de 1 e 3 anos – estarão com Sophie de 9 a 21 de outubro. Durante esse período, ela poderá viajar com eles para o Reino Unido.

No dia 21 de outubro, Sophie deve retornar com as crianças para os EUA, onde Joe os levará até 2 de novembro.

As crianças voltarão para Sophie até 22 de novembro. Joe as receberá naquele dia e provavelmente passará o Dia de Ação de Graças com elas.

As crianças voltam para a mãe no dia 16 de dezembro, onde ficarão até o dia 7 de janeiro. Então ela os ganha no NATAL e no Ano Novo.