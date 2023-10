Joe Jonas sai com seus filhos sob custódia, acordo com Sophie Turner

Joe Jonas está de volta ao dever de papai… é a vez dele cuidar de seus dois filhos conforme seu acordo de custódia dos filhos com Sofia Turner Avança.

O cantor do Jo Bros passou parte de sua sexta-feira fazendo tarefas em Nova York com sua filha – de 1 ano Delfina e 3 anos Willa – carregando uma criança nos braços e acomodando-a na cadeirinha do carro.

Joe ficará com os filhos até 2 de novembro, de acordo com os termos do acordo temporário de custódia dos filhos que ele e sua ex-esposa martelado no início deste mês.

TMZ contou a história … Joe e Sophie estão perto de assinar um acordo em seu divórcio, e custódia da criança tem sido o maior ponto de discórdia.

Enquanto Joe literalmente está ocupado com as garotas, Sophie está de volta a Londres… filmando as cenas finais de seu programa de TV, “Joan”.

Sophie entregou as crianças para Joe no fim de semana passado – ela as recebeu desde outubro. 9 a outubro. 21 antes de passar o bastão para o papai.

Assim que o tempo de Joe terminar na próxima semana, Sophie ficará com as meninas até novembro. 22… e o calendário parece estar alinhado para Joe passar o Dia de Ação de Graças com seus filhos.

Faz sentido, o Dia do Peru é grande na América, e não no Reino Unido, país natal de Sophie.

Lembre-se… Joe e Sophie discutiu questões de custódia dos filhos no início deste mês, durante a mediação, e parece que o plano está funcionando até agora.