Joe Rogan elogia Alexander Volkanovski como o lutador peso por peso número 1 do MMA: ‘Ele venceu’ contra Islam Makhachev

Alexander Volkanovski pode ter uma derrota em seu histórico para Islam Makhachev, mas há muitas pessoas que acreditam que ele mereceu a vitória naquela noite.

Conte com o comentarista do UFC Joe Rogan entre aqueles que acham que Volkanovski fez o suficiente para terminar o trabalho em fevereiro, quando subiu de divisão e enfrentou um dos lutadores mais dominantes do esporte no UFC 284. Na verdade, Rogan se sente tão fortemente sobre A atuação de Volkanovski que ainda mantém o atual campeão peso pena do UFC classificado como o melhor lutador de todo o MMA.

“Ele é o número 1 libra por libra”, disse Rogan em seu podcast. “Eles o consideram não como peso por peso [No. 1 in the UFC] porque ele perdeu aquela luta [to Islam Makhachev]. Acho que você poderia argumentar de verdade que ele venceu aquela luta. Acho que ele venceu a luta. Na minha opinião, ele venceu a luta.”

Rogan sente como se Volkanovski tivesse imposto a sua vontade e aplicado mais castigo do que Makhachev ao longo de 25 minutos.

“Ele causou mais danos”, disse Rogan sobre Volkanovski. “Acho que ele impôs seu conjunto de habilidades. Também é incrivelmente impressionante que ele suba de [featherweight] para lutar contra um enorme [lightweight]. Esse cara é tão grande em [155 pounds] como qualquer um é, e no final da luta, [Volkanovski] está por cima batendo nele.

“Ele o derruba, fica em cima dele e teve momentos incríveis durante a luta.”

Fora sua única derrota no início de sua carreira no UFC, Makhachev derrotou amplamente seus adversários até enfrentar Volkanovksi e ter que lutar por uma vitória por decisão difícil.

A guerra de idas e vindas também pode ter beneficiado o próximo adversário de Makhachev, Charles Oliveira, que enfrenta o campeão pela segunda vez quando se enfrentam no UFC 294.

“Você meio que vê vulnerabilidade no Islã depois daquela luta com Volkanovski”, explicou Rogan.

“Em primeiro lugar, você vê o quão bom Volkanovski realmente é. F****** animal. [But] isso meio que dá um ar de vulnerabilidade ao Islã, onde antes as pessoas pensavam: ‘Esse cara é imparável’”.

Claro, Rogan dá crédito a Makhachev pela vitória unilateral quando enfrentou Oliveira pela primeira vez, mas ele também espera uma luta bem diferente na revanche.

“Olhando para Charles versus Beneil Dariush, é como se ele estivesse de volta”, disse Rogan sobre Oliveira após sua última vitória.

É claro que Volkanovski pediu repetidamente sua própria revanche contra Makhachev, mas parece que ele permanecerá no peso pena por enquanto, com uma defesa de título contra Ilia Topuria esperada para um futuro próximo. Uma vitória lá e – supondo que Makhachev consiga manter o título em outubro – Volkanovski pode começar a lutar por esse confronto novamente.