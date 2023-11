Joel Embiid multado em quantia astronômica por sua comemoração contra os Trail Blazers

Filadélfia 76ers’ centro estelar, Joel Embiid, é tão conhecido por suas travessuras animadas quanto por suas atuações dominantes na quadra de basquete. No entanto, a NBA não pareceu divertida com seu último ato comemorativo. Após uma finalização contundente contra o Portland Trail Blazers último domingo, Embiid canalizou seu lutador interior para uma celebração animada. O NBA rapidamente o repreendeu, aplicando uma multa de US$ 35 mil.

Este não é um território desconhecido para Embiid com relação a este movimento comemorativo específico. No início do ano, ele demonstrou o mesmo entusiasmo contra o Redes do Brooklyn e estava mais leve no bolso em US$ 25.000. As penalidades crescentes sugerem que a NBA está enviando uma mensagem clara: eles não vão pegar leve Embiid, mesmo que ele seja o MVP atual. Dadas as suas proezas em campo, que regularmente o fazem publicar estatísticas notáveis, existe a possibilidade deste excelente registo crescer ao longo da temporada.

Embiid fez uma declaração contra Portland

No jogo contra o Blazers de trilha, O desempenho de Embiid foi exemplar. Ele perdeu 35 pontos, garantiu 15 rebotes, deu sete assistências e registrou seis bloqueios, levando o 76ers à segunda vitória da jovem temporada. Eles agora detêm um recorde de 2 a 1, tendo anteriormente sofrido uma derrota por pouco para o Milwaukee Bucks em sua primeira partida da temporada.

76ers os fãs podem esperar alguma remodelação na quadra como Embiid não jogará até quinta-feira e verá alguns rostos novos. Filadélfia pegou o mundo da NBA de surpresa na terça-feira, negociando James Harden para o Clippers de Los Angeles. Em troca, eles trouxeram Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martine algumas escolhas de draft. Este movimento estratégico sublinha o compromisso inabalável da equipa em melhorar as suas aspirações ao campeonato.