Joel Embiid pode estar interessado em jogar pelo New York Knicks, segundo reportagem

Ameio James Harden futuro incerto no Filadélfia 76ers e a falta de ação da liderança do time sobre o assunto, seria lógico se sua maior estrela quisesse jogar em outro lugar. Joel Embiid acabou de chegar às finais da Conferência Leste e de ganhar o mais recente prêmio MVP. Ele poderia literalmente ir para o time de sua escolha se quisesse, mas supostamente há um time que ele valoriza acima dos demais. Para surpresa de todos, esse time não é outro senão o Knicks de Nova York. É isso mesmo, o melhor jogador da liga pode querer experimentar o Madison Square Garden como sua casa permanente, mas isso são apenas rumores. Independentemente disso, a possibilidade de Embiid querer jogar em outro lugar é um sinal de que o 76ers está atualmente uma bagunça.

Filho de Joel Embiid faz MVP chorar durante discursoTwitter

O ‘boato’ de Joel Embiid sobre o New York Knicks

Durante um programa recente da Fox Sports, o analista da NBA Chris Broussard revelou que há ‘boatos’ sobre o futuro de Joel Embiid. Para quem não conhece a palavra, é sinônimo de boato ou fofoca. Broussard ouviu um boato entre executivos e jogadores da NBA de que Embiid estaria flertando com a ideia de jogar pelo New York Knicks. No entanto, ele também acrescentou que não ousaria dizer isso em voz alta. Se essa troca acontecesse, teria que acontecer depois que os próprios New York Knicks tentassem fazer uma jogada por Embiid. Além disso, é praticamente impossível que a liderança dos Sixers sequer considere deixar o seu melhor jogador sair. Especialmente com todo o drama que envolve James Harden.

O boato surge em um momento terrível, já que os Sixers se preparam para uma nova temporada e tudo pode acontecer nas semanas seguintes. De acordo com relatórios recentes, Embiid tem várias equipes que adorariam tê-lo, mas Joel adora a cidade de Nova York. Tudo ficará esclarecido com o passar dos dias e Joel Embiid tem uma ideia melhor do que está por vir para os Sixers nesta temporada em termos de novos jogadores. Enquanto isso, o Philadelphia 76ers deve abrir a nova temporada em 26 de outubro contra o Milwaukee Bucks. Como Embiid e seus companheiros se sairão na nova temporada da NBA?