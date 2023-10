Jogador do Real Madrid opta por mudar para representar o Marrocos em vez da Espanha

Brahim Diaz decidiu dar o passo para jogar Marrocoscomo fontes próximas ao Federação Marroquina de Futebol confirmaram para MARCA. A mudança de nacionalidade do jogador do Real Madrid já está em vias de ser resolvida, dependendo de alguns pequenos detalhes administrativos.

Brahim representou Espanha internacionalmente em todos os níveis, incluindo a seleção principal, onde estreou contra a Lituânia com Da Fonte à margem da partida em qual os jogadores convocados por Luis Henrique para os Euros não puderam participar devido a Sergio Busquets‘teste de Covid positivo. Brahim foi campeão Sub-17 com Espanha.

Brahim em sua estreia pela Espanha contra a Lituânia

O problema surge com a altamente provável convocação do forward para o Copa Africana das Nações, significa que Real Madrid não poderá contar com ele durante o mês de janeiro, época de grande carga de partidas onde a profundidade do elenco se torna fundamental.

Como os jogadores podem trocar de seleção?

Os jogadores com dupla nacionalidade podem mudar de equipa nacional, desde que não tenham jogado mais de três vezes por uma selecção nacional antes de completarem 21 anos, incluindo jogos de qualificação, mas não Copa do Mundo partidas.

Um jogador que, pela sua nacionalidade, seja elegível para mais do que uma federação só pode representar uma delas num jogo internacional se, além de ter a nacionalidade relevante, preencher pelo menos uma das seguintes condições:

Ter nascido no território da federação; ter um dos pais biológicos ou um dos avós nascido no território da federação, ou ter vivido ininterruptamente por pelo menos cinco anos no território da federação.