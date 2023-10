Jogar ao volante é infração gravíssima, e por isso, é importante ficar atento para evitar multas e acidentes.

Desse modo, para que você entenda melhor esse tema e possa se prevenir de problemas ao dirigir, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Jogar ao volante é infração gravíssima, fique atento

Conforme mencionado acima, jogar ao volante é uma infração gravíssima, e, como tal, está sujeita a multas e punições significativas. Desse modo, entender a gravidade dessa infração é o primeiro passo para abordar o problema e promover comportamentos mais seguros nas estradas.

No Brasil e em todo o mundo, as distrações no trânsito tornaram-se uma epidemia crescente. Então, c om a proliferação de smartphones e jogos eletrônicos acessíveis, a atenção dos motoristas é frequentemente desviada de sua tarefa primordial: dirigir com segurança.

No entanto, a cada dia mais pessoas estão desviando sua atenção ao dirigir, com os chamados “Chash Games”.

Veja mais sobre a ascensão dos “Crash Games”

Os “crash games” ganharam popularidade em terras brasileiras. Dessa maneira, títulos como o Balloon, da empresa KTO, cativaram milhares de jogadores. No entanto, a simplicidade e acessibilidade desses jogos os tornam particularmente perigosos ao volante. Isso porque, ações como apertar um botão podem parecer inofensivas, mas interromper a atenção durante a direção é perigoso.

É importante ter em mente que dirigir requer atenção plena, foco e consciência constante das condições da estrada e do ambiente ao redor. Aliás, qualquer desvio dessa atenção pode aumentar o risco de acidentes.

Portanto, manter o foco é fundamental para a segurança nas estradas.

Quais são os riscos da atenção dividida?

A atenção dividida, ou a capacidade de executar várias tarefas simultaneamente, é uma habilidade essencial no trânsito. Ou seja, os motoristas precisam monitorar veículos, placas de trânsito, condições climáticas e outros elementos das estradas.

Sendo assim, desviar a atenção para jogos eletrônicos interrompe esse equilíbrio e aumenta o risco de acidentes.

Consequências fatais das distrações no trânsito

De acordo com alguns dados da Polícia Rodoviária Federal, quase 170 mil acidentes ocorreram nas estradas federais em 2022 devido a problemas do condutor. Entre esses problemas estão fatores como:

Cansaço;

Sono ao dirigir e;

Dificuldade em se concentrar.

Ademais, o uso de dispositivos móveis enquanto dirige está diretamente ligado a essa estatística alarmante.

Além dos riscos de acidentes, a falta de atenção no trânsito tem um preço humano. Enquanto, em 2022, o celular ao volante foi a 3° maior causa de mortes no trânsito, resultando em 54 mil óbitos por ano no Brasil.

Desse modo, essas estatísticas são um lembrete trágico de que a falta de atenção pode ter consequências devastadoras.

Evite jogos de cassino online

Os jogos de cassino online, com seus designs envolventes e interfaces cativantes, podem representar uma distração significativa.

Dessa forma, a KTO relata que metade dos jogos classificados entre os 50 mais populares são jogados ao vivo, intensificando ainda mais a capacidade de distração desses jogos.

Além disso, o fenômeno do Pokémon Go, que varreu o mundo em 2016, também oferece lições valiosas sobre os riscos da distração no trânsito.

De acordo com alguns estudos realizados nos Estados Unidos, a probabilidade de acidentes de trânsito perto de locais frequentados por jogadores era 26,5% maior.

Veja os riscos de jogar ao volante

Além dos perigos evidentes, jogar ao volante é uma infração gravíssima com sérias consequências legais.

No primeiro trimestre de 2023, o número de infrações por uso de celular ao volante aumentou 30% no Brasil. Segundo Rosely Fantoni, gerente de educação para o trânsito do DER-MG, mexer no celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes em 400%.

Jogar ao volante gera multas significativas

Aqueles que estão simplesmente ao telefone enquanto dirigem podem receber uma multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH, caracterizando uma infração média.

No entanto, a infração se torna gravíssima se o condutor manusear o celular ou digitar mensagens durante a condução do veículo.

Dessa forma, resultando em 7 pontos na CNH e uma multa de R$ 293,47.

Consequentemente, a mensagem final é clara: jogar ao volante é uma infração gravíssima. Aliás, que além de resultar em multas significativas, ainda coloca a vida de todos em risco.

Priorize a vida nas estradas

Por fim, cabe observar que a segurança no trânsito não deve ser comprometida por distrações evitáveis. Isso porque, como visto, jogar ao volante coloca em risco a segurança e a vida de todos.

Portanto, é fundamental que todos os motoristas entendam os riscos, respeitem as leis de trânsito e priorizem a segurança nas estradas.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que jogar ao volante é uma infração gravíssima, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!