Jogo 2 das finais da WNBA: Time, canal de TV, onde assistir online, programação do Liberty vs Aces

TOs Las Vegas Aces iluminaram a série WNBA Finals em Domingo quando eles garantiram um convencimento 99-82 vencer o New York Liberty no jogo 1.

Com um perfeito 6-0 recorde da pós-temporada, o Ases estão agora perto de se tornarem a primeira equipe a alcançar campeonatos consecutivos desde o Los Angeles Sparks’ corrida histórica em 2001 e 2002.

Os Ases lideram o melhor de 5 Series 1-0e uma vitória em Quarta-feira lhes daria o que historicamente tem sido uma vantagem intransponível.

O primeiro jogo do Finais estabeleceu um novo marco para a liga, pois ESPN relatado audiência recorde números.

No ar ESPN rede pai abco jogo 1 atraiu em média 729.000 espectadores e atingiu o pico em 885.000.

Esses dados de visualização marcaram o classificações mais altas de todos os tempos para Final da WNBA, jogo 1 sobre Redes ESPN.

Desde 1998a ESPN e suas redes afiliadas transmitiram 83 jogos finais da WNBAtornando este registro ainda mais notável.

Onde assistir ao jogo 2 das finais da WNBA?

Como Jogo 2 abordagens, os fãs da WNBA antecipam ansiosamente se os Ases podem ampliar sua liderança ou se o Liberdade pode montar um retorno e nivelar a série.

O Ases Vai hospedar Jogo 2 do Finais esse Quarta-feira, 11 de outubro no 21h00 horário do leste dos EUA no Arena Michelob ULTRA em Las Vegas, Nevada.

Os fãs de basquete que não querem perder a ação podem assistir ao jogo ao vivo ESPN.

Quanto ao streaming, o jogo estará disponível através de serviços de streaming por assinatura que oferecem ESPN como Hulu.com, Sling TV, ESPN +, Fubo TV, e YouTubeTV.

O Finais da WNBA seguirá com o seguinte cronograma: