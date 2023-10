Jogos da pré-temporada 2023 da NBA: quais são as melhores partidas para assistir neste fim de semana?

TA pré-temporada da NBA já está em andamento, pois começou oficialmente em 5 de outubro em Abu Dhabi com o Mavericks enfrentando os Timberwolves na Eitihad Arena como parte do programa internacional da NBA no sábado, 7 de outubro.

Junto com o destino do Oriente Médio, o Dallas Mavericks visitará o campeão da EuroLeague, o Real Madrid da Espanha, em sua própria quadra, no dia 10 de outubro no WiXnk Center.

Onde assistir a todos os jogos da pré-temporada da NBA 2023?

Cronograma da pré-temporada da NBA 2023-24

7 de outubro de 2023

Dallas x Minnesota – 12h ET

LA Lakers x Golden State – 20h30 horário do leste dos EUA

8 de outubro de 2023

Chicago x Milwaukee – 13h (horário do leste dos EUA)

Filadélfia x Boston – 18h ET

Sacramento x Toronto – 20h (horário do leste dos EUA)

9 de outubro de 2023

Boston x Nova York – 19h30 horário do leste dos EUA

San Antonio x Oklahoma City – 20h (horário do leste dos EUA)

Brooklyn x LA Lakers – 21h (horário do leste dos EUA)

10 de outubro de 2023

Cleveland x Atlanta – 19h30 horário do leste dos EUA

Charlotte x Miami – 19h30 horário do leste dos EUA

Indiana x Houston – 20h horário do leste dos EUA

Orlando x Nova Orleans – 20h horário do leste dos EUA

Denver x Phoenix – 22h (horário do leste dos EUA)

Breakers da Nova Zelândia x Portland – 22h (horário do leste dos EUA)

11 de outubro de 2023

Boston x Filadélfia – 19h ET

Sacramento x LA Lakers – 22h (horário do leste dos EUA)

12 de outubro de 2023

Charlotte x Washington – 19h (horário do leste dos EUA)

Oklahoma City x Detroit – 19h (horário do leste dos EUA)

Orlando x Cleveland – 19h (horário do leste dos EUA)

Memphis x Atlanta – 19h30 horário do leste dos EUA

Maccabi Ra’anana x Brooklyn – 19h30 horário do leste dos EUA

Denver x Chicago – 20h horário do leste dos EUA

Houston x Nova Orleans – 20h horário do leste dos EUA

Phoenix x Portland – 22h (horário do leste dos EUA)

13 de outubro de 2023

Miami x San Antonio – 20h horário do leste dos EUA

Golden State x LA Lakers – 22h (horário do leste dos EUA)

14 de outubro de 2023

Nova Orleans x Atlanta – 15h30 horário do leste dos EUA

Minnesota x Nova York – 19h30 horário do leste dos EUA

Portland x Utah – 21h (horário do leste dos EUA)

15 de outubro de 2023

Oklahoma City x Charlotte – 17h (horário do leste dos EUA)

Memphis x Miami – 18h (horário do leste dos EUA)

Cairns Taipans x Toronto – 18h (horário do leste dos EUA)

Milwaukee x LA Lakers – 20h (horário do leste dos EUA)

Chicago x Denver – 21h (horário do leste dos EUA)

Golden State x Sacramento – 21h (horário do leste dos EUA)

16 de outubro de 2023

Atlanta x Indiana – 19h (horário do leste dos EUA)

Filadélfia x Brooklyn – 19h30 horário do leste dos EUA

Houston x San Antonio – 20h horário do leste dos EUA

Portland x Phoenix – 21h (horário do leste dos EUA)

17 de outubro de 2023

Nova Orleans x Orlando – 19h horário do leste dos EUA

Nova York x Boston – 19h30 horário do leste dos EUA

Milwaukee x Oklahoma City – 20h horário do leste dos EUA

Maccabi Raanana x Minnesota – 20h (horário do leste dos EUA)

Toronto x Chicago – 20h horário do leste dos EUA

Denver x LA Clippers – 22h (horário do leste dos EUA)

18 de outubro de 2023