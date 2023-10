Jogos Olímpicos: Kevin Durant jogará nas Olimpíadas de Paris em 2024

Tele Jogos Olímpicos de Paris 2024 poderão contar com mais uma estrela para seu evento de basquete como Kevin Durant confirmou que jogará nos jogos se for selecionado.

Muitos se perguntaram se Durant estaria ou não disponível para as Olimpíadas, dado seu histórico problemático de lesões e o fato de estar envelhecendo.

No entanto, depois de uma exibição decepcionante no Copa do Mundo da Fiba no verão, a equipe dos EUA está determinada a dar o seu melhor na capital francesa em 2024.

Lebron James foi-lhe confiada a tarefa de capitanear a equipa em Paris e de a montar previamente.

Ele tem trabalhado com seus contatos na liga e começou a montar um elenco que não pode mais ser envergonhado pelos colegas europeus dos Estados Unidos.

Durant esteve sempre presente nos Jogos Olímpicos com a equipe dos EUA ao longo de sua carreira, ganhando três medalhas de ouro olímpicas em 2012, 2016 e 2020.

Kevin Durant está jogando nas Olimpíadas de Paris

Chegou a notícia na segunda-feira de que Durant estaria aberto a ser recrutado por James enquanto o processo continua antes das Olimpíadas de 2024.

“Kevin Durant diz que vai jogar nas Olimpíadas de Paris em 2024”, afirmou Malika Andrews, da ESPN.

Além de Durant, outros nomes consagrados deverão viajar para a Europa com a seleção americana.

Steph Curry e Kawhi Leonardambos vencedores do campeonato da NBA, manifestaram interesse em ouvir Lebron James‘ arremessar e fazer parte de sua seleção olímpica em Paris.

Durant fez apenas 47 partidas na temporada 2022/23 da NBA, na qual foi negociado com o Suns no meio da campanha.