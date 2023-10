Jogos Pan-Americanos 2023: Onde você pode assistir a todos os eventos esportivos?

TOs Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, na capital do Chile, não só oferecem os melhores atletas do continente americano, mas também premiam vagas olímpicas para o principal evento esportivo do mundo que será realizado em Paris 2024.

O Jogos Pan-Americanos apresentam 31 modalidades e mais de 1.900 horas de cobertura esportiva e, graças às maravilhas da tecnologia atual, milhões de pessoas têm a possibilidade de assistir aos esportes que mais gostam por meio de streaming.

O presidente do Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), o chileno Neven Ilic, anunciou que o evento será assistido gratuitamente graças a um canal exclusivo criado para transmitir os eventos esportivos deste evento.

“Temos o prazer de anunciar que a transmissão ao vivo dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 será no Canal Panam Sports”, Ilic disse.

“A adição do nosso evento principal ao que já é uma sólida oferta de eventos esportivos ao vivo, como campeonatos continentais, Jogos regionais e a Liga Diamante, é uma grande oportunidade para mostrar e transmitir o desempenho dos melhores atletas do nosso continente e expandir o público dos Jogos Pan-Americanos.

“Quando lançamos Canal de esportes do Panamá em 2019, nosso sonho era aproximar o esporte dos torcedores como nunca antes.

“Agora estamos tornando esse sonho realidade com a transmissão mundial ao vivo de Santiago 2023, gratuitamente.

“Estamos orgulhosos do crescimento do canal nos últimos quatro anos e continuaremos nossa missão de transmitir mais dos principais eventos esportivos da região para ajudar a impulsionar o desenvolvimento do esporte nas Américas”.

Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023?

Para acessar o Canal Panam Sports, acesse Olympics.com, que é o aplicativo oficial dos Jogos Olímpicos.

Você também pode acessá-lo diretamente em panamsportschannel.org.

Quais serão os esportes neste fim de semana?

Este sábado e domingo serão dias agitados nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.

Por exemplo, no domingo, 29, acontecerão a caminhada de 20 km masculino e feminino, a final do basquete feminino e a final do beisebol, enquanto no tênis a final feminina será disputada no sábado, seguida pela final masculina no domingo.

Haverá também modalidades como andebol, basquetebol, canoagem, ciclismo de estrada, hipismo, futebol, surf e vela.