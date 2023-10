John Cena ao criticar a mudança de The Rock para Hollywood: ‘Sinto muito e estava errado’

John Cenao WWE superstar que virou ator de Hollywood, expressou publicamente pesar por seus desentendimentos anteriores com colegas WWE alúmen, Dwayne The Rock Johnson. Numa reflexão sincera, Cena confrontou os erros que cometeu ao criticar Johnsondecisão de fazer a transição para a indústria cinematográfica.

Durante uma recente conferência de imprensa para WWE Fastlane, o ator de “Blockers”, de 46 anos, respondeu à investigação de um repórter sobre seguir Johnsonpassos de Hollywood. Ele admitiu abertamente: “Não fiz isso de maneira respeitosa, então tive que comer um pouco de corvo. Tive que dizer ‘sinto muito e estava errado’, porque sinto muito e estava errado. “

Cena criticou anteriormente The Rock

Cenacomentários anteriores criticando As rochas a transição para Hollywood parecia vir de uma paixão pelo negócio do wrestling. Ele revelou: “No fundo, eu era um fã. Queria The Rock de volta [in WWE]. Eu queria fazer qualquer coisa para ter The Rock de volta, mas fiz da maneira errada.”

Tais confrontos e momentos de reflexão indicam a complexidade da transição que muitos lutadores enfrentam ao se mudarem para Hollywood. Cena ele próprio reconheceu a dificuldade de equilibrar tanto o WWE e o mundo do cinema, especialmente em tempos como a greve SAG-AFTRA em curso. Sua dedicação a ambas as áreas ficou evidente quando ele comentou: “Deixei perfeitamente claro que você não pode fazer as duas coisas por causa do seguro de responsabilidade civil”.

Ilustrando ainda mais seu compromisso, Cena esclareceu um projeto paralisado por causa da greve, enfatizando: “Estamos no meio disso. Assim que voltarmos ao trabalho, voltaremos ao trabalho. Eu não controlo nada disso. Estou cruzando os dedos e esperando que possamos encontrar uma solução que deixe todos satisfeitos.”

The Rock abriu o caminho da WWE para Hollywood

Dwayne Johnson própria jornada de WWE para Hollywood tem sido uma prova do sucesso potencial que os lutadores podem alcançar na indústria cinematográfica. Desde que saiu WWE em 2004, ele agraciou as telonas com sucessos como “Jumanji” Series, “Cruzeiro na Selva”, e “Adão Negro.” Johnson retornou ocasionalmente à WWE, fazendo sua última aparição em uma partida de aposentadoria em 2019 e surpreendendo os fãs mais uma vez em um recente show “SmackDown”.

Enquanto Johnsonos representantes ainda não comentaram CenaNas últimas observações de, é evidente que a dinâmica entre esses dois gigantes do entretenimento evoluiu ao longo dos anos. À medida que ambos continuam a desenvolver suas carreiras impressionantes, espera-se que o respeito e a compreensão mútuos prevaleçam.