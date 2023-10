John Fury desafia Mike Tyson para lutar durante a turbulenta coletiva de imprensa de Tyson Fury x Francis Ngannou

Tyson Fury e Francis Ngannou se enfrentam em uma luta de boxe de 10 rounds na noite de sábado, mas a coletiva de imprensa pré-luta acabou colocando o pai de Fury e um lendário peso pesado no centro do palco.

Nunca fugindo dos holofotes, o Fury mais velho foi mais uma vez a pessoa mais barulhenta na sala, elogiando seu filho como o melhor peso pesado do boxe em meio a sentimentos conflitantes com Mike Tyson a poucos metros de distância. Está bem documentado que John Fury deu ao filho o nome do lendário nocauteador peso pesado, que agora atua como um dos treinadores de Ngannou.

Embora ainda prestasse homenagem a um ídolo, John Fury também desafiou Tyson para uma luta se seu filho fracassasse contra Ngannou.

“Mike Tyson, o homem que deu nome ao meu filho”, gritou Fury no palco. “Mas você sabe o que? Dê-me uma menção especial. O homem que o criou. João Fúria. Não tema nenhum homem. Não teme nenhum homem na Terra. Não importa o que eles tenham feito, não importa quais elogios, John Fury só teme uma pessoa, e ele nem é deste mundo – esse é o Deus Todo-Poderoso!

“Aqui estou! Qualquer homem vivo quer lutar contra John Fury! Estou pronto para ir! Mike Tyson, o que você tem a dizer sobre isso? O mundo vai ver o que vai acontecer com o seu homem. Seu homem terá a cabeça arrancada e parado. Não se preocupe com isso. Se eu estiver errado, eu e você brigaremos logo em seguida! Seja qual for o resultado, eu e você lutaremos!”

Tyson riu dos comentários enquanto gritava continuamente que Ngannou seria o futuro campeão mundial dos pesos pesados ​​​​- embora o título WBC de Tyson Fury não esteja em disputa. O vencedor da luta receberá um título especial, apelidado de cinturão “Temporada de Riade”, que foi encomendado antes do evento na Arábia Saudita.

Quanto a uma briga potencial com o Fury mais velho, Tyson aparentemente já ouviu falar disso antes.

“Ele está me perseguindo há 40 anos”, disse Tyson sobre o desafio de Fury.

Ngannou opinou com sua própria sugestão de dois contra dois.

“Eu cuidarei do seu filho e Mike Tyson cuidará de você”, disse Ngannou. “Que tal isso? Mike Tyson cuidará de você.

Tudo parecia muito divertido no palco, mas, novamente, quando John Fury se envolve, ninguém sabe o que realmente pode acontecer. Ele continuou suas travessuras durante a coletiva de imprensa, criticando Tyson por realmente acreditar que Ngannou tem uma chance realista de vencer seu filho.

“Não se envergonhe, Mike,” Fury gritou. “Honestamente. Ele não pode vencer meu filho. Basta ser homem e dizer que viemos aqui para dar o nosso melhor, mas estamos mexendo com os melhores do mundo.”

Quando os lutadores finalmente se enfrentaram no palco, John Fury arrancou a camisa para se juntar a eles, mas não antes de lançar um desafio final a Tyson.

“Não estou dizendo que posso vencer esse grande homem”, disse Fury sobre Tyson. “Não estou dizendo que vou vencer você, Mike, mas vou lutar com você e fazer o melhor que puder. Foi quem minha mãe criou. Um homem lutador!