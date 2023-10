John Lennon completaria 83 anos hoje: o que aconteceu com seu assassino, Mark David Chapman?

Thoje, 9 de outubro, John Lennon completaria 83 anos. E no próximo mês de dezembro completarão 43 anos Mark David Chapman assassinou o ex-Beatle.

Desde então, surgiram muitas teorias sobre Mark David Chapmanconvicção e futuro.

O americano, que tinha 25 anos na época, foi condenado a um mínimo de 20 anos de prisão e um máximo de prisão perpétua após atirar cinco vezes no cantor para acabar com sua vida.

Desde 2000, quando foi cumprida a pena mínima, ele busca a libertação, mas até agora sem sucesso.

A prisão de segurança máxima em Wende, Nova York, ainda é o local onde ele está detido e, no momento, parece que continuará assim por muitos mais anos, pois ele terá que esperar até 2024 para comparecer perante o Conselho de Liberdade Condicional novamente.

Um perigo social

Desconhecem-se atualmente os motivos oficiais do indeferimento do seu pedido de libertação, mas o que se sabe é que em ocasiões anteriores os motivos foram resumidos como sendo “incompatíveis com o bem-estar e a segurança da sociedade”.

As autoridades prisionais também argumentaram em ocasiões anteriores que a libertação de Lennono assassino representaria um problema de segurança pública, pois alguém poderia atacar Chapman “por raiva ou vingança”.

Por outro lado, as autoridades continuam a receber pressão constante por parte dos Lennona viúva, Yoko Onoque aos 89 anos ainda escreve constantemente à Diretoria para manter Chapman na prisão.