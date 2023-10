John Stamos afirma que pegou uma antiga namorada traindo Tony Danza

John Stamos afirma que uma vez pegou uma namorada dele nos anos 80 traindo Tony Danza … uma revelação que ele está fazendo em um novo livro que está lançando.

O ator faz a alegação em seu próximo livro de memórias, “If You Would Have Told Me”, cujo trecho Entretenimento semanal colocaram as mãos – detalhando esta história interessante. Segundo JS, ele afirma que o suposto caso ocorreu entre Danza e Teri Copley.

Stamos diz que tudo isso aconteceu em meados dos anos 80, quando ele estava namorando Copley… por quem ele diz estar perdidamente apaixonado. Após cerca de um ano de relacionamento, ele diz que notou uma mudança nela enquanto estava na estrada fazendo shows (isso foi antes de “Full House”, veja bem).

Ele diz que sentiu que ela estava ficando desonesta e não retornando suas ligações, então um dia … Stamos passou pela casa dela para ver o que estava acontecendo, e foi aí que ele disse que descobriu Tony desmaiado na cama de Teri – pelado , aliás… pelo menos TC estava, de qualquer maneira.

Para encurtar a história, John diz que encontrou o Porsche antigo de Tony no estacionamento do apartamento de Teri – mas a princípio não percebeu a quem ele pertencia. JS diz que entrou na casa de Teri – a porta que ele diz estava aberta – e foi aí que viu sua namorada na cama com um cara, os dois dormindo. John descreve isso como seu “pior pesadelo”.

Quando ele começou a sair, John espiou dentro do carro do cara novamente e viu um pôster mostrando Teri seminua – que ela havia autografado para o cara, escrevendo … “Meu querido Tony, vou te amar para sempre. XO, Teri.” John diz que eventualmente ele percebeu quem era… “Segure-me mais perto, Tony Danza.”

Claro, Tony foi grande nos anos 80 com seu papel principal em “Who’s The Boss?” – e Teri estava fazendo uma sitcom diferente na época também… “We Got It Made.” É seguro dizer que Stamos terminou com Teri depois disso. Nem Danza nem Copley responderam à história.