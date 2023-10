Jokic leva sua obsessão por cavalos para o próximo nível: os observa durante os treinos com Jamal Murray

Dapesar de ser uma das maiores estrelas da NBA, é justo dizer que Nikola Jokić tem muito interesse em outros esportes fora do basquete. Na verdade, é sabido que o jogador sérvio tem um pouco de uma obsessão por cavalos. Jokic realmente tem um grande estábulo com cavalos competindo em todo o mundo.

Jokic explicou no início deste mês que 2023 foi seu ano de maior sucesso para seu estábulo de cavalos. “Nós crescemos. Nós crescemos. Meus cavalos em todos os lugares – eu os tenho na França, Itália, Sérvia. Eles estão todos vencendo corridas, então estou feliz”, revelou o centro do Nuggets. “Eu amo isso [horse racing]. É a minha paixão. Isso me coloca fora dessa coisa [basketball].”

A interação viral de Nikola Jokic com Jamal Murray durante o treino do Nuggets

Jokic foi completamente consumido por sua obsessão com o esporte único, tanto que ele vem explorando cavalos durante sessões de treinos recentes com os Nuggets.

Um clipe específico de cenas de bastidores com um colega de equipe Jamal Murray se tornou viral no X. Encapsulou de forma hilariante a fixação de Jokic.

No vídeo, os olhos do sérvio estão grudados no telefone enquanto ele faz uma pausa no treino. “Quem é aquele?” perguntou um curioso Jamal Murray que estava sentado ao lado dele. “Estou explorando cavalos” respondeu seu companheiro de equipe antes de se esforçar para lembrar quantos ele tem quando questionado por Murray. “Agora, tipo, 7,8… Uhh, 10, 12”, disse ele.

Jokic nem olhou para Murray ao falar com ele. Ele ficou paralisado pela corrida de cavalos que estava assistindo. Os fãs não se cansaram do momento, apontando que era “a reação mais jocosa de todos os tempos”. “Jokic está pronto para se aposentar e simplesmente ir morar em um rancho”, brincou um usuário do X.