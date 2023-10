Jon Jones comemora ‘Eu sobrevivi à USADA’ e quer que Daniel Cormier sem contestação seja anulado

Jon Jones é um lutador que não fica triste com a saída da USADA.

A agência antidoping deve encerrar a parceria com o UFC em janeiro, notícia que gerou diversas reações por parte do mundo do MMA diretamente afetado pelo anúncio. Jones, o atual campeão peso pesado do UFC, compartilhou seus pensamentos nas redes sociais na noite de quarta-feira

“Eu sobrevivi à USADA”, escreveu Jones, acrescentando que gostaria de ver uma vitória por nocaute anterior do rival Daniel Cormier, que foi revertida para no-contest devido a uma falha no teste de drogas, revertida para o resultado original.

Cara, eu sobrevivi à USADA. Primeiro disseram que eu era culpado de ter picogramas, depois me consideraram inocente, depois os picogramas tornaram-se legais. Adivinha, ainda estou aqui, ainda invicto. Essa besteira sem competição sobre DC precisa ser retirada do meu registro. Eu nunca trapaceei neste esporte e vou… – BONY (@JonnyBones) 12 de outubro de 2023

Jones, também tricampeão dos meio-pesados, teve um relacionamento complicado com a USADA, para dizer o mínimo.

Em 2016, Jones foi afastado da luta de unificação do campeonato dos meio-pesados ​​contra Cormier que serviria como luta principal do UFC 200 em 9 de julho de 2016, após teste positivo para clomifeno e letrozol, substâncias proibidas classificadas pela Agência Mundial Antidoping. como “moduladores hormonais e metabólicos”. A USADA decidiu mais tarde que Jones receberia uma suspensão de um ano pela falha no teste, mas reconheceu a alegação de Jones de que o resultado foi devido a uma pílula sexual sem marca que a USADA foi capaz de confirmar de forma independente quanto à contaminação.

Um ano depois, Jones derrotou Cormier no UFC 214 por nocaute com um chute na cabeça, mas o resultado foi revertido para no-contest quando as amostras do teste de drogas pré-luta de Jones deram positivo para o esteróide anabolizante turinabol. Desta vez, Jones recebeu uma suspensão de 15 meses, que foi consideravelmente reduzida de um máximo de quatro anos devido ao lutador ter fornecido “assistência substancial” à USADA e a agência mais uma vez ter determinado que Jones não consumiu intencionalmente uma substância proibida.

A saga do turinabol acompanhou Jones em sua luta de retorno no UFC 232 em dezembro de 2018, onde vestígios do esteróide foram descobertos no sistema de Jones (um fenômeno que os médicos descreveram como “pulsante”). Na época, Jones se defendeu enfatizando que a quantidade de turinabol encontrada em seu sistema era mensurável em picogramas, que equivalem a um trilionésimo de grama.

Independentemente disso, a Comissão Atlética de Nevada recusou-se a licenciar Jones para sua luta principal contra Alexander Gustafsson, fazendo com que o evento fosse transferido de Las Vegas para a Califórnia. A Comissão Atlética do Estado da Califórnia determinou posteriormente que não havia evidências de que Jones tivesse readministrado turinabol.

Jones disse em várias entrevistas e declarações públicas que se sentiu justificado pelas investigações sobre seu histórico de testes de drogas, bem como pelas mudanças feitas pela USADA em relação aos limites de teste. Com a agência fora de cena, ele ainda espera que novas ações sejam tomadas em relação ao seu histórico.

Em 29 lutas profissionais, Jones tem apenas duas falhas: o no-contest contra Cormier e a desqualificação em 2009 contra Matt Hamill por cotoveladas ilegais. Tanto Jones quanto o CEO do UFC, Dana White, já haviam pedido a anulação da desqualificação.

A luta mais recente de Jones o viu ganhar o título vago dos pesos pesados ​​​​com uma finalização dominante no primeiro round sobre Ciryl Gane para se tornar um campeão de duas divisões. Ele defende o título pela primeira vez ao enfrentar o ex-campeão peso pesado Stipe Miocic no UFC 295, no dia 11 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York.