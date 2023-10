Jon Jones reage à quase vitória de Francis Ngannou sobre Tyson Fury

Jon Jones está feliz por Francis Ngannou.

Ou pelo menos ele é, se quisermos acreditar em sua reação inicial.

Jones fez seus primeiros comentários na segunda-feira sobre a impressionante estreia de Ngannou no boxe profissional contra Tyson Fury, que abalou o mundo dos esportes de combate no fim de semana passado.

“Achei que ele foi ótimo, fico feliz que a luta tenha sido competitiva. Abre muitas portas para todos no futuro”, Jones escreveu nas redes sociais em resposta a um fã questionando sua falta de resposta a Fury vs. Ngannou.

Apesar de chegar como um grande azarão, Ngannou, 37, levou Fury ao seu limite e quase se tornou o primeiro homem a derrotar o campeão linear dos pesos pesados ​​​​do boxe no ringue. “The Predator” derrubou Fury no terceiro round, abriu um corte na testa de Fury e acabou perdendo uma polêmica decisão dividida pela margem mais estreita.

Ngannou e Jones conversaram um com o outro sobre uma possível luta por mais de dois anos, uma rivalidade que remonta à conquista do título de Ngannou sobre Stipe Miocic em março de 2021. Ngannou se separou do UFC em janeiro passado, saindo da promoção como seu defensor em um movimento sem precedentes, a fim de buscar outras oportunidades. Jones fez sua tão esperada estreia na divisão de pesos pesados ​​do UFC logo depois, conquistando o título vago da promoção em março passado com uma vitória no primeiro round sobre Ciryl Gane.

Jones e Ngannou finalmente se cruzaram em junho passado, ficando cara a cara em um momento viral no card do PFL 5 em Atlanta. A interação foi principalmente cordial, no entanto, os dois pesos pesados ​​continuaram a atacar um ao outro de longe desde então. Após a luta do Fury, Ngannou mencionou novamente o nome de Jones nas redes sociais.

Jones, 36 anos, está se recuperando de uma lesão no ombro que o tirou da esperada defesa do título do UFC 295 contra o ex-campeão Miocic.

Amplamente considerado o maior meio-pesado da história do MMA, Jones deve retornar em meados de 2024 para defender o cinturão dos pesos pesados ​​do UFC contra Miocic.