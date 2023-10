Jon Jones será operado na sexta-feira e pede desculpas a Stipe Miocic e aos fãs pelo arranhão do UFC 294

O campeão peso pesado do UFC Jon Jones disse que será submetido a uma cirurgia na sexta-feira para reparar uma ruptura no tendão peitoral que o arranhou na luta principal do UFC 295 contra Stipe Miocic.

A partir daí, Jones disse que fará fisioterapia por “vários meses” para reparar sua lesão, mas planeja “voltar ao trabalho o mais rápido possível”, disse ele em um vídeo postado na noite de quinta-feira em sua conta do Instagram.

Jones, que estava em Los Angeles para consultar um médico recomendado pelo UFC, pediu desculpas aos fãs e a Miocic por ter que se retirar da luta, o que marcou a primeira defesa do título que conquistou depois que Francis Ngannou deixou a promoção e foi destituído do cinturão.

“Obviamente, uma situação muito triste, muito chateada”, disse Jones. “Mas já passei por muitas coisas na vida e as lesões fazem parte de ser atleta. Quero agradecer ao UFC por me levar a um dos melhores médicos do país.

“Queria agradecer ao Stipe Miocic por todo o trabalho que ele fez. Além disso, sinto muito pelo Stipe e sua equipe. Como eu disse, isso vem com o território.”

Jones postou outro vídeo no início desta semana que parecia mostrar o momento em que ele se machucou, uma sequência de luta livre em que ele gritou de dor. O CEO do UFC, Dana White, anunciou na terça-feira a lesão de Jones e a substituição do co-headliner dos pesos pesados ​​entre os principais candidatos Tom Aspinall e Sergei Pavlovich, que lutarão pelo título interino. O UFC 294 agora tem como luta principal a luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Jiri Prochazka e Alex Pereira.

White espera que Jones precise de oito meses para se recuperar da lesão; quando o campeão estiver saudável, a luta contra Miocic deverá ser remarcada.

Aspinall disse na quarta-feira A hora do MMA que o UFC esperava que Jones e Miocic pudessem se aposentar após se enfrentarem no UFC 295, e então ele enfrentaria Pavlovich pelo título vago.

Não está claro como a lesão de Jones mudou o cronograma de sua carreira, mas, por enquanto, ele seguirá em frente.

“Acho que seremos Stipe e eu mais tarde, e esse é o meu plano”, disse Jones. “Espero que esses outros pesos pesados, Aspinall e Sergei, façam um grande show para vocês. Posso até aparecer no evento para assistir. Mas eu amo todos vocês e, ei, seu garoto Jon Jones está bem.”

O vídeo completo de Jones está abaixo.