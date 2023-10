Jon Rahm: Vim para esta Ryder Cup com um papel de liderança e jogar da maneira que joguei foi incrível

J.sobre Rahm ajudou significativamente a seleção europeia durante o Copa Ryder com momentos marcantes como as águias nos buracos 16 e 18 na sexta-feira para empatar o jogo de quatro bolas ou a exibição no sábado no confronto de quatro bolas.

No total ele marcou três pontos, e o astro do golfe explicou que se sente orgulhoso de sua contribuição.

Tensão da Ryder Cup: McIlory confronta o caddie de CantlayRO

“Que grande dia, dado o quão difícil foi há dois anos e depois vir aqui com novos jogadores e fazer assim”, disse ele na noite de domingo.

“Tem sido uma Ryder Cup diferente para mim, trazê-la para um papel de liderança.

“Ir lá e jogar do jeito que joguei e fazer o que fizemos foi inacreditável.

“Há muita humildade nesta equipa. É incrível o que 12 jogadores conseguem fazer como vice-capitães.”

Rahm discute Scottie Scheffler

Em seu duelo com Scottie Schefflerele explicou a importância de jogar primeiro.

“É uma honra ser colocado em primeiro lugar porque significa que eles têm muita confiança em você”, disse ele.

“Eu disse a Scheffler que sentia muito pela forma como a multidão estava com ele. Eu disse a ele para não se sentir mal por isso.

“Essa competição é assim, jogamos por algo que é maior que nós e o fato de ele ter chorado significa que ele se importa.

“Empatamos, mas acho que o público gostou do jogo. Para mim foi estressante.

“Eu sempre me lembrava da Ryder Cup em Paris e sabia que meu meio ponto seria importante não só para mim, mas para o time e para os torcedores.

“Vencer é bom o suficiente para mim. Gostaria que tivéssemos vencido antes, mas os deuses do golfe queriam um pouco de emoção.”

O espírito de Seve Ballesteros

Rahmreconheceu que o espírito de Seve Ballesteros esteve presente durante toda a sua atuação na competição.

“Seve passou pela minha cabeça a semana toda”, disse ele.

“No final, quando tudo estava apertado, esse time lembra Seve.

“Obviamente que nós, espanhóis, temos um legado e temos que cumpri-lo e não é fácil.

“As três figuras principais que tenho diante de mim, Seve, José Maria Olazábal e Sérgio Garciasão três pessoas que, se não me engano, marcaram 20 pontos ou mais na Ryder Cup.”