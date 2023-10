Jonathan Goodwin, do Extreme, processa NBC por façanha que deu errado

Jonathan Goodwin que quase morreu fazendo uma cena para ‘AGT: Extreme’, está processando a NBC por seus ferimentos horríveis, alegando que a rede não fez o suficiente para garantir a segurança no set.

De acordo com um novo processo, obtido pelo TMZ, Jonathan afirma que a NBC e os produtores continuaram aumentando as apostas nas acrobacias para se tornarem maiores e mais ousados ​​para manter os olhos na franquia ‘AGT’, e ele diz que isso levou os produtores a inscreverem concorrentes para realizar acrobacias extremas. … enquanto cortar atalhos é segurança.

Nos documentos, Jonathan afirma que o show controlou, projetou e interferiu na realização segura de acrobacias… o que ele diz quase lhe custou a vida quando ele ficou gravemente ferido no set.

Jonathan diz que foi “catastroficamente ferido” durante um ensaio em 21 de outubro no Atlanta Motor Speedway, na Geórgia, onde foi esmagado e queimado por dois carros que explodiram antes de cair mais de 6 metros no chão e aterrissar violentamente.

Em seu processo, Jonathan afirma que deslocou a medula espinhal, perdeu o rim esquerdo, sofreu queimaduras de 3º grau e fraturou as pernas costelas e ombros.

Lembre-se… primeiro obtivemos vídeo da façanha e mostra Jonathan suspenso no ar, pendurado em um arame e tentando se libertar de uma camisa de força antes que dois carros balançando se choquem.

A filmagem mostra os carros imprensando Jonathan no ar… e fontes no set nos disseram que as pessoas que estavam lá pensaram que Jonathan havia morrido.