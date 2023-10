Jonathan Taylor deve retornar aos treinos dos Colts nesta quarta-feira

Aé o Colts de Indianápolis navegar pela fase inicial da temporada com um recorde decente de 2-2, uma peça-chave do quebra-cabeça ainda não deixou sua marca.

Jonathan Taylor, seu poderoso running back, poderá em breve estar se recuperando após uma passagem pelo reserva lesionado. De acordo com Colts‘ treinador principal Shane Steichen, há boas notícias no horizonte: a saúde de Taylor está melhorando e ele deve entrar em campo de treino na quarta-feira.

O retorno de Taylor é obscurecido por incertezas

No entanto, TaylorO retorno potencial da empresa está repleto de camadas de complexidades. Um breve retrocesso em seu pedido de troca decorrente de negociações fracassadas de extensão de contrato e os comentários perturbadores do proprietário da equipe Jim Irsay sobre o mercado de running back, faz desta uma história além de apenas Tayloro retorno.

Não foi fácil navegar depois Taylorsolicitação de negociação. Mesmo como Irsay expressou sua relutância em se separar Taylor, a equipe deu uma reviravolta surpreendente, concedendo-lhe permissão para explorar opções comerciais. Mas com as alegadas exigências comerciais exorbitantes dos Colts, Taylor se viu em um impasse e permaneceu com a equipe. Depois, para aumentar a intriga, ele ficou de fora no início da temporada, devido a uma lesão no tornozelo do ano anterior, lançando sombras sobre seu futuro imediato.

Steichen comentários sobre a avaliação de Taylor após os treinos destacam a abordagem cautelosa que a equipe pode estar adotando. Embora Steichen permaneça otimista, a questão iminente persiste: quando Taylor realmente jogará?

Para complicar ainda mais a situação está o papel Taylor assumirá quando retornar. Com Zack Moss intensificando Taylorausência, será Taylor ainda comanda a mesma presença em campo de antes?

A narrativa de Taylorsua jornada, seu lugar na equipe e seu futuro com o Colts está longe de ser simples. Mas, por enquanto, todos os olhos estarão voltados para o campo de treino na quarta-feira, aguardando Tayloro tão esperado retorno.