Joran van der Sloot esmagou a cabeça de Natalee Holloway com bloco de concreto

Joran diz que ele e Natalee estavam caminhando pela praia em Aruba depois de uma noitada em um bar local. Ele conta que os dois encontraram um espaço na areia, deitaram-se e começaram a se beijar. Joran diz ao seu advogado: “Começo a apalpá-la novamente e ela me diz não. Ela me diz que não quer que eu a apalpe. Uh, eu insisto. Continuo apalpando-a de qualquer maneira.”

Irritado com seus avanços, Joran diz que Natalee então dá uma joelhada na virilha dele… e ele se levanta e a chuta “extremamente forte” no rosto e a nocauteia.

Em uma confissão doentia, van der Sloot então diz que agarra um bloco de concreto próximo e bate na cabeça dela com ele… “Eu quebro a cabeça dela completamente.”

Sem saber o que fazer com o corpo dela, van der Sloot diz que a carrega para a água, andando até a altura dos joelhos e a empurra para a água para ser carregada.

Como informamos, van der Sloot esteve no tribunal no Alabama na quarta-feira, onde entrou com uma confissão de culpa a acusações de fraude eletrônica e extorsão depois de contar à família que havia revelado detalhes de sua morte por dinheiro.