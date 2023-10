Joseph Moore, o molestador de crianças que ofereceu fentanil gratuitamente fora de uma escola de São Francisco, é preso

A Um homem foi preso no sábado por oferecer fentanil gratuitamente do lado de fora de uma escola católica em São Francisco.

Identificado como José Moore46 anos, ele foi preso pela polícia depois que pais de alunos da escola o denunciaram.

Segundo a polícia, Moura estava parado na rua em frente à escola com uma placa que dizia “Fentanil grátis para novos usuários”.

Ele também oferecia metanfetamina em troca de bens roubados. O mais perturbador é que, de acordo com os registros do tribunal, Moura foi condenado por agressão sexual infantil no condado de Santa Cruz na década de 1990.

Os pais dos alunos disseram estar preocupados com a segurança de seus filhos. “É assustador que alguém ofereça drogas a crianças fora da nossa escola”, disse uma mãe.

“Estamos muito gratos à polícia por agir rapidamente”, observou outro. Moura foi autuado por posse e distribuição de drogas. Ele foi preso na prisão de São Francisco sob fiança de 25.000 dólares.

Fentanil, o maior assassino nos Estados Unidos

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) emitiu um alerta salientando que o fentanil deverá ser uma das principais ameaças à segurança nacional até 2024, superando até mesmo o terrorismo.

O fentanil é um opioide sintético notavelmente mais potente que a heroína, e a sua proliferação levou a uma epidemia de overdoses no país, com um aumento preocupante de mortes por overdose.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 107.622 mortes devido a overdose de fentanil serão relatadas nos Estados Unidos em 2022.

Isto representa um aumento de 23,6 por cento em comparação com 2021. Além disso, o CDC estima que existam entre dois e três milhões de pessoas viciadas em fentanil no país. EU

Nos primeiros seis meses de 2023, registaram-se cerca de 50.514 mortes por overdose de fentanil, um aumento de 20,7% em relação ao mesmo período de 2022.