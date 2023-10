Josh Allen lidera a debandada de Buffalo, esmagando a seqüência invicta do Miami Dolphins por 48-20

J.osh Allen e o Buffalo Bills atropelaram Tua Tagovailoa e os Dolphins no Highmark Stadium com mais um jogo de pontuação, encerrando o encontro com o Buffalo tirando sua seqüência invicta com um 48-20 vencer e apagando todas as oportunidades de uma temporada perfeita.

Josh Allen lançou 4 passes para touchdown, 3 deles para Stefon Diggs

Ainda na semana passada, o Dolphins teve uma tremenda vitória por 70 a 20 contra o Denver Broncos e os especialistas os viam como um time imparável, porém, não haviam enfrentado os Bills, que conseguiram conter todos os esforços de pontuação após o 3º quarto.

Josh Allen teve um jogo quase perfeito

Josh Allen teve um jogo quase perfeito para esmagar os Dolphins e tirar seu recorde invicto de 3-0. O quarterback do Bills teve 21 de 25 tentativas concluídas para 320 jardas e quatro TDs. O dano ofensivo de Allen não se limitou a arremessos, já que ele também correu quatro vezes para 17 jardas e também marcou um touchdown.

Três dos quatro passes foram direcionados a Stefon Diggs, que brilhou com recepções incríveis e velocidade estelar. Diggs pegou seis das 7 tentativas que Allen fez contra ele para completar um total de 120 jardas.

Por outro lado, A defesa de Buffalo encontrou seu ritmo e conseguiu conter o temido ataque de 70 pontos que destruiu o Denver Broncos apenas uma semana antes; Tua Tagovailoa foi demitido duas vezes pelos atacantes Ed Oliver e Gregory Rousseau, enquanto Micah Hyde teve uma interceptação impressionante que foi o último prego no caixão; Tua terminou com 23/35 para 282 jardas com um TD e um INT.

Nem tudo foi bom para os Bills como seu cornerback estrela Tre’Davious White sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e teve que sair para o jogo para fazer um exame médico.

O Buffalo Bills enfrentará o Jacksonville Jaguars na Flóridaenquanto o Os Dolphins viajarão para Nova York para tentar conquistar mais uma vitória contra os Giants.