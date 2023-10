Jovem mãe israelense desaba no ar ao saber que seu marido está morto

Uma mãe israelita, que conseguiu fugir dos terroristas do Hamas com a sua filha recém-nascida, começou a chorar e a lamentar-se ao descobrir – a meio de uma entrevista – que o seu marido não conseguiu sair vivo.

Shaylee Atary estava conversando com Notícias da Sky sobre sua fuga terrível, dizendo que agressores do Hamas invadiram a casa de sua família em Kfar Aza no sábado, depois de ouvirem bombas caindo enquanto se preparavam para alimentar seu bebê.