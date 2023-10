Jovens brasileiros TÊM DIREITO a benefício do governo POUCO CONHECIDO

Uma grande iniciativa vinda do Governo Federal, cuja gestão é do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) possui importância significativa para jovens brasileiros. O benefício, que tem a colaboração com a Caixa Econômica Federal, oferece uma valiosa oportunidade para talentosos no campo esportivo.

Tal ação se traduz em fornecer suporte financeiro de forma que os adolescentes possam manter seu destaque e representar nosso país nas competições nacionais. Contudo, é preciso cumprir com determinados requisitos para que o benefício seja destinado às pessoas que realmente necessitam.

Governo Federal libera benefício e incentiva talentos do esporte

Se você tiver pelo menos 14 anos de idade e se destacar em qualquer esporte, há a possibilidade de receber o pagamento mensal no valor de R$ 925 do Governo Federal. Afinal, o programa para transferência de recursos, sem dúvida alguma, oferece um incentivo significativo aos jovens talentosos dessa nova geração.

Como citado, sob a gestão do MDS e com a ajuda da CEF, o programa Bolsa Atleta é de grande significado para os adolescentes brasileiros. Seu objetivo é ajudar financeiramente os adolescentes que veem se dando bem nas competições esportivas ao nível nacional.

Quem possui o direito a receber o benefício?

Para ser elegível a receber este auxílio financeiro relacionado ao Bolsa Atleta, é fundamental atender a certos requisitos. Estes incluem:

Vínculo com a entidade da prática desportiva – Os beneficiários devem ser associados às entidades da prática desportiva, comumente um clube;

Filiação federal e estadual – É preciso que os interessados sejam filiados tanto no nível estadual quanto no nível federal, com entidades responsáveis pela administração das modalidades esportivas praticadas;

Participação nas competições nacionais – Os candidatos devem ter competido nas competições nacionais destacadas nas modalidades determinadas, sendo classificados até a terceira colocação. Contudo, essas competições devem ser reconhecidas pela confederação esportiva nacional.

Ao cumprir esses critérios, os jovens talentos podem se candidatar ao Bolsa Atleta. Assim, tem-se a chance de receber o benefício oferecido pelo Governo Federal.



O processo da inscrição

Depois de atender a esses critérios e continuar treinando para futuras competições, o próximo passo é iniciar o processo da inscrição no Bolsa Atleta. Isso pode ser feito preenchendo o formulário que está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Documentos necessários

Além de preencher esse formulário para a inscrição, é importante fornecer a documentação que se exige para o processo, que inclui:

Informações acerca do patrocínio e do apoio financeiro que você possa estar recebendo;

Declaração fornecida pela entidade da prática desportiva, confirmando seu vínculo;

Declaração da Confederação Esportiva Nacional na modalidade específica, validando sua participação em competições nacionais;

Apresentar um plano esportivo anual, detalhando seu treinamento e metas;

Fornecer uma cópia da sua identidade.

Uma vez que você tenha reunido todos esses documentos, o Ministério avaliará o pedido. O resultado será comunicado por e-mail ou através de um aviso no site oficial.

Se o pedido for aprovado, será preciso assinar o termo de adesão fornecido pelo MDS. Se o interessado for menor, a documentação deverá ser assinada pelo responsável legal.

Como se inscrever no CadÚnico e receber outros benefícios do governo?

O procedimento de inscrição no CadÚnico para receber os benefícios sociais é simples e rápido, consistindo em duas etapas. Primeiramente, o interessado pode optar por realizar um pré-cadastro online, disponibilizado no site ou aplicativo do CadÚnico. Essa etapa, ainda que seja opcional, auxilia a agilizar o processo de registro.

O pré-cadastro deve ser seguido por um registro presencial que deve ser efetuado em até 240 dias (cerca de 8 meses) após a conclusão online. Esse registro é efetuado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Mas, atenção: somente o Responsável Familiar ou um Representante Legal devem comparecer.

A documentação requerida varia desde CPF e Título de Eleitor para o Responsável Familiar. Contudo, é possível que haja a solicitação de outros documentos como certidões de nascimento ou casamento para outros membros da família.

Para aqueles que já estão registrados, é viável verificar o status do CadÚnico por meio do site ou aplicativo do programa. Os cidadãos também podem buscar informações através dos telefones do Ministério da Cidadania: 121 ou 0800 707 2003. Ressalta-se que a atualização dos dados cadastrais deve ser efetuada no mínimo a cada dois anos, sempre que houver qualquer modificação na composição ou na situação financeira da família.