Durrando Real MadridDurante a turnê do United pelos Estados Unidos, houve uma excitação palpável em torno de cada sessão de treinamento e partida para Carlos Ancelottipelotão.

A ausência da prolífica dupla de goleadores do Karim Benzema e Marco Asensiodeixou o ataque em estado de desordem, e o fracasso em garantir um atacante de ponta – pelo menos de acordo com aqueles que não consideram Joselu como um só – parecia ser uma conclusão precipitada mesmo antes do início da temporada.

No entanto, após 11 jornadas (nove na LALIGA EASPORTS e duas na Liga dos Campeões), os Los Blancos lideram a liga e o seu grupo na Europa.

Jude Bellinghama prolífica forma de marcar gols e Joselucontribuições, qualidades que Real Madrid tinham falhado, levaram os homens de Ancelotti ao topo da tabela de goleadores do futebol espanhol.

O inglês atualmente lidera a tabela de artilheiros com sete gols, enquanto a segunda posição é compartilhada por Álvaro Morata e Take Kubo.

Vinícius Júnior adicionado ao poder de fogo durante saúdevisita ao Estádio Santiago Bernabeu, contribuindo com um gol e uma assistência.

Sua presença é fundamental para as aspirações da equipe e deixa Ancelotti com a tarefa de revitalizar Rodrygo vaiformando assim um formidável novo trio de ataque.

Existe algum atacante no mundo que tenha a eficiência do Bellingham?

A eficiência de Jude Bellingham na frente do gol é verdadeiramente notável. Marcou 10 golos pelo Real Madrid em apenas 19 remates, um feito difícil de explicar tendo em conta a precisão e a calma que demonstra ao aproximar-se da grande área adversária.

A sua confiança inabalável permite-lhe continuar a marcar, mesmo em situações em que o guarda-redes adversário parece inabalável, como se estivesse a defender uma baliza de futsal.

Bellingham sempre encontra espaço para colocar a bola no fundo da rede. O meio-campista inglês assumiu a icônica posição 10 do Real Madrid e suas estatísticas o colocam entre os maiores goleadores do mundo.

Ele marca em média mais de um gol por jogo para cada dois arremessos, um feito que é cada vez mais raro no cenário do futebol atual.

“Como Bellingham, pai”

Os adeptos do Real Madrid, habituados a ter grandes goleadores nas suas equipas ao longo dos anos, acreditam que com o Bellingham podem competir a nível europeu contra qualquer equipa.

Isto lembra os tempos em que o clube contava com atacantes icônicos como Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo e Benzema, e a sensação de confiança de que poderiam vencer qualquer adversário na Europa.

Bellingham não é apenas um artilheiro, mas um trabalhador incansável, um craque criativo e uma presença carismática em campo.

Ele percorre um terreno imenso, contribui com assistências e sua comemoração única já se tornou icônica.

Na sua primeira temporada no Real Madrid, Jude conquistou os adeptos do Real Madrid de uma forma raramente vista por um jogador da sua idade. Suas estatísticas extraordinárias desde que ingressou no clube fazem comparações com o lendário Cristiano Ronaldo.

Bellingham é um jogador versátil que Ancelotti utiliza para fornecer energia e dinamismo no meio-campo, ao mesmo tempo que atua como um artilheiro clínico na grande área. Ele é um pau para toda obra que assumiu um papel de liderança dentro do time.

Além disso, ele tem como objetivo reivindicar a comemoração mais icônica, algo há muito associado a Cristiano Ronaldo, que durante anos vestiu a camisa 7.

A distinta celebração de braços abertos de Jude Bellingham, semelhante a uma cruz, tornou-se sua marca registrada e é imitada pelos fãs onde quer que ele vá. Os jovens fãs agora dizem aos seus pais: “Como Bellingham, pai”, enquanto posam para fotos.

Nas proximidades do estádio, podem-se observar quase tantas imitações da comemoração de Jude quanto torcedores tirando fotos regularmente. O próprio Bellingham observou que começou a fazer esta celebração em Birmingham e, desde então, tornou-se um fenômeno global.

Pode não haver uma razão específica por trás disso, mas é uma honra para ele ver as crianças imitá-lo. Sua celebração está a caminho de se tornar uma das mais reconhecidas e replicadas no mundo do futebol.

Ancelotti, Sr. Invenção

Carlo Ancelotti, muitas vezes referido como “Sr. Invenções”, é conhecido pelo seu talento para a improvisação no futebol, um domínio onde a espontaneidade nem sempre é favorecida.

A sua vasta experiência no mundo do futebol constitui um trunfo inestimável e, quando combinada com a sua inteligência inata para extrair o melhor dos seus jogadores, o resultado é muitas vezes recebido com ampla aprovação, superando mesmo as expectativas iniciais.

Ancelotti enfrentou uma situação difícil no coração da defesa. Em uma jogada aparentemente improvisada, ele converteu o meio-campista Aurelien Tchouameni em zagueiro.

Tchouameni fez uma estreia impressionante na defesa ao lado de Rudiger, e a visão de Ancelotti ao reconhecer a capacidade defensiva e adaptabilidade do jogador revelou-se acertada.

Ancelotti explicou que Tchouameni possuía capacidade defensiva, destacava-se nos duelos e tinha um sólido conhecimento de jogo, qualidades que o tornavam adequado para a função de defesa-central.

O seu jogador foi dominante nas batalhas aéreas, mesmo contra adversários formidáveis ​​​​como Ante Budimir, exibiu excelentes capacidades de distribuição e interceptou de forma crucial um passe perigoso aos 33 minutos, quando Ruben Garcia ameaçava lançar um ataque perigoso.

Além disso, a decisão táctica de colocar Camavinga como único pivô no meio-campo revelou-se altamente eficaz e o resto da equipa seguiu perfeitamente a mesma direcção táctica.

A vitória por 4 a 0 deveria ser ensinada nas escolas

O desempenho do Real Madrid durante um determinado jogo foi marcado por uma vitória retumbante por 4-0, um resultado que pode servir de ensinamento para aspirantes a futebolistas. A partida aconteceu no Santiago Bernabéu em uma linda tarde de sábado, com início às 16h15 locais.

O momento, aliado ao clima agradável, gerou um aumento no público, com 70,9 mil espectadores lotando as arquibancadas, marcando o maior público da temporada. Foi realmente uma atmosfera festiva no Santiago Bernabéu.

Durante o jogo, três jogadores executaram uma jogada impressionante que resultou num golo, um momento de brilhantismo que deve ser apresentado como um excelente exemplo de como explorar todos os recursos disponíveis no futebol.

Tchouameni iniciou a jogada com um passe executado com perfeição para Vinicius, que controlou a bola com segurança e acabou dando assistência a Joselu.

Vinicius, muitas vezes criticado por ser excessivamente egoísta, demonstrou a importância do jogo altruísta quando a situação o exigia. Joselu aproveitou a oportunidade e colocou a bola na rede com precisão para completar a jogada.

Potencial problema na defesa

Rudiger teve problemas no pior momento possível para o Real Madrid. O zagueiro alemão recebeu o quarto cartão amarelo após falta desnecessária sobre Lucas Torro aos 40 minutos.

Os próximos dois jogos do Real Madrid serão jogos cruciais fora de casa, contra Sevilha e Barcelona. Isso significa que se receber cartão amarelo contra o Sevilla, Rudiger perderá o Clássico.