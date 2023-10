Juiz Mathis aplaude governador Gavin Newsom para o novo alerta de ébano da Califórnia

TMZ. com

Chamamos o magistrado da TV na sexta-feira na Via Alloro em Beverly Hills e perguntamos a ele sobre o novo sistema do estado para denunciar e encontrar crianças e mulheres negras desaparecidas, que Newsom acabou de sancionar.

O juiz Mathis diz que as meninas negras desaparecidas são o grupo de pessoas mais carentes e ele acha que o Alerta Ebony contribuirá muito para corrigir esse erro.

Lembre-se… houve muita indignação no início desta semana quando o Alerta Ebony foi anunciado, com algumas pessoas dizendo que era segregação moderna porque é completamente separado do antigo Alerta Amber.