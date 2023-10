EUum movimento recente e emocionante, o Filadélfia Eagles reforçaram sua escalação ofensiva ao contratar o célebre wide receiver, Júlio Jones. Com impressionantes sete aparições no Pro Bowl e duas designações All-Pro em seu nome, espera-se que a adição de Jones melhore significativamente o Águias‘passando ataque.

Jonesque conhece bem os holofotes, está prestes a fazer sua estreia pelos Eagles neste domingo contra o Golfinhos de Miami. A decisão de elevá-lo do time de treino vem logo após o Águias tendo que colocar Quez Watkins na reserva por lesão devido a um revés no tendão da coxa.

Enquanto Filadélfia tinha várias opções talentosas na mesa, incluindo Márquez Callaway e Dezmon Patmon, sua decisão de amarrar o jogador de 34 anos Jones fala muito. O receptor está determinado a capturar aquele anel de campeonato indescritível, e juntar-se aos atuais campeões da NFC pode ser apenas o ingresso.

Os Eagles adicionam uma primeira votação ao Hall da Fama

Jonescujo legado com o Atlanta Falcons é incomparável, emergiu como o NFLreceptor de destaque durante a última década. Suas conquistas notáveis ​​incluem duas vezes liderar a liga em jardas recebidas e estabelecer um recorde com 136 recepções em 2015. Suas contribuições foram fundamentais para impulsionar o Falcões a quatro corridas de playoff, terminando com um Super arcol aparição após a temporada de 2016.

No entanto, após sua passagem de uma década pelo Atlanta, as temporadas subsequentes de Jones com o Titãs e a Bucaneiros foram prejudicados por lesões, limitando seu tempo em campo. Nessas duas temporadas, ele conseguiu 55 recepções e três touchdowns em 15 jogos.

Em Filadélfia, Júlio Jones se encontra em território familiar, juntando-se a AJ Brown – a dupla já dividiu o campo em Nashville. Jones agora estará se conectando com o quarterback Jalen dóium destaque do Alabama como ele. MachucaO desempenho de nesta temporada tem sido misto, mas com um talento como Jones como alvo, a dupla pode simplesmente encontrar o ouro.

Saindo de uma derrota recente para o Jatosos Eagles estão de olho na reviravolta contra o 5-1 Golfinhos. Com Jones agora na mistura, este próximo jogo pode apenas oferecer um vislumbre do que podemos esperar no próximo Super Bowl Confronto.