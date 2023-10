Junior Dos Santos dá a Francis Ngannou 5 por cento de chance de vencer Tyson Fury: ‘Ele não tem boxe’

O ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou enfrenta o rei do boxe Tyson Fury na luta mais lucrativa de sua carreira no dia 28 de outubro. No entanto, o ex-adversário de Ngannou, Junior Dos Santos, não lhe dá muitas chances de vencer.

Dos Santos disse recentemente ao MMA Fighting’s Trocação Franca podcast que ele adora o fato de Ngannou estar recebendo um grande pagamento e uma chance muito desejada de boxear, mesmo que isso possa acabar “feio” para ele.

“Obviamente não vejo muitas hipóteses para Francis Ngannou”, disse Dos Santos. “Na minha opinião ele não tem boxe, ele tem potência e força. Os golpes dele vêm de forma inesperada e de todos os ângulos, você não sabe o que esperar, e ele tem muito poder de nocaute, já que tem braços longos e poderosos, mas não vejo muita qualidade no boxe dele.”

Fury tem 33-0-1 como boxeador profissional, com 24 vitórias por nocaute. Muitos fãs esperam que “The Gypsy King” divida o ringue com Oleksandr Usyk.

Dos Santos vê a luta de Ngannou como “muito interessante” para Fury, porque Ngannou “está no hype, ele é o homem do MMA hoje”, e essa luta vai “vender muito” como Floyd Mayweather x Conor McGregor.

“Vimos que Conor não conseguia nem começar [to challenge Mayweather]e durou 10 rodadas porque [Mayweather] queria”, disse Dos Santos. “Mayweather não deu um único soco no primeiro assalto. Ele devia [fans] um show. Sua bolsa custava US$ 380 milhões de dólares; ele devia um show, então provavelmente será a mesma coisa. Tyson vai cozinhar o galo nas primeiras rodadas, porque ele deve um show às pessoas, e depois vai quebrar Ngannou aos poucos.”

“Uma luta é uma luta, claro”, continuou ele. “Pelo amor de Deus, não quero tirar nada de Ngannou. Sou fã do cara, gosto de vê-lo lutar, mas a realidade é essa. O principal do Ngannou é o poder de nocaute, os braços longos e tudo mais, e isso vai diminuindo com o passar do tempo, além das luvas maiores, principalmente contra um grandalhão como Tyson Fury. Não será tão simples como dar um soco e acertar e vencer a luta, certo?”

Dos Santos, que mais uma vez derrotou Fabricio Werdum no dia 8 de setembro, desta vez sob as regras do MMA de luta livre no Gamebred Bareknuckle MMA, entende por que Fury é um grande favorito dada sua longa história no boxe – e o fato de estar acostumado com 12 rounds lutas.

“Honestamente, eu daria a Tyson 95 por cento de chance de vencer e cinco por cento para Ngannou”, disse dos Santos. “Digamos cinco, porque ele obviamente é um cara de MMA e tem qualidades, mas no boxe é diferente. Ele tem que avançar nas três primeiras rodadas.

“Tyson Fury está acostumado a se mover, Ngannou não. Ele vai ficar cansado. É tudo uma questão de estratégia. [Ngannou should] corra e procure aquele soco que ele precisa. Não dê muito espaço para ele, diminua a distância e use toda a força que ele tiver desde o início, porque se ele esperar demais vai ficar feio.”