Justin Bieber dá à sua esposa obras de arte avaliadas em mais de 5.000 dólares… inspiradas em suas mensagens de texto!

As estrelas não piscam quando se trata de gastar e Justin BieberA última compra de é uma daquelas que causa impacto. O cantor canadense queria dar um presente muito original para sua esposa Hailey. E o capricho lhe custou muito. Mas ele não economizou. O presente para sua esposa tem vários zeros.

A cantora quis dar-lhe um presente extravagante e por isso contratou um artista para fazer uma obra de arte baseada nas suas mensagens de texto mais românticas. Custou-lhe colossais 5.000 dólares. Mas não é dinheiro para o canadense….

Grandes gastos de Bieber

Bieber é conhecido por dar presentes espontâneos à modelo para demonstrar seu amor, o que mostra que o relacionamento deles está cada vez mais forte depois de superar os problemas entre eles.

Mas e a obra de arte, do que se trata, qual é o conteúdo exato? É uma pintura acrílica laminada em resina a partir de um texto que ela lhe enviou e que tem um significado muito especial.

Dua Lipa solta o beliscão com vestido transparente para estreia de “Barbie”Marca English

A obra intitula-se ‘I Miss You’, que se traduz como ‘Estou com saudades’, e o conteúdo da mensagem recebida pelo cantor faz alusão a quando este se separou da mulher em consequência dos seus compromissos profissionais. “Estou com saudades de você. Sinto falta do seu sorriso, das suas risadas, dos seus abraços, dos seus beijos, das suas piadas, de fazer amor, de estar em seus braços”, diz.