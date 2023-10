Justin Fields fala sobre o drama de Claypool, Eberflus provavelmente será eliminado após TNF

Tele 2023 NFL temporada tem sido uma montanha-russa para o Ursos de Chicago, mas por todos os motivos errados. Desde desempenhos sombrios em campo até tensões fora dele, a famosa franquia se encontra em uma encruzilhada, com fãs e analistas especulando sobre o destino dos principais jogadores e funcionários.

Um início desastroso de 0-4 colocou uma pressão tremenda sobre o jovem quarterback Justin Campos, que depois de uma corrida impressionante em 2022, agora enfrenta críticas por sua incapacidade de replicar esse sucesso. No entanto, enquanto Campos lutas no campo, ele continua sendo a voz da razão fora dele. Dirigindo-se à mídia sobre a situação controversa em torno do wide receiver Chase Claypool, Campos manteve uma postura digna. “Não deseje nada além do melhor para Perseguir“, comentou ele. É evidente que Fields está preocupado com seu companheiro de equipe, mas suas palavras também sugerem uma mudança iminente na dinâmica da equipe. ClaypoolA recente crítica de Ian à comissão técnica, seguida de sua exclusão dos treinos, apenas intensificou os rumores de uma troca.

Claypool teve momentos desastrosos com os Bears até agora

Eberflus pode estar de saída

Como se o drama interno da equipe não bastasse, o jogo mais recente dos Bears na semana passada ofereceu outro desgosto. Apesar de já terem uma vantagem de 21 pontos, eles caíram para se recuperar do Denver Broncosaprofundando ainda mais as feridas de uma temporada já desafiadora.

No entanto, talvez o desenvolvimento mais esperado seja a incerteza iminente sobre o treinador principal Matt Eberflus. O escritor veterano da NFL, Peter King, especulou recentemente que Eberflus poderia enfrentar a saída se o Ursos sofrerá outra derrota no próximo jogo de quinta à noite contra o Comandantes. Esta medida seria sem precedentes para o Ursosque nunca demitiu um treinador no meio da temporada em sua história centenária.

O Ursos estão em um ponto crucial em sua temporada de 2023. Com desafios surgindo em cada canto, a franquia precisará tomar algumas decisões ousadas, dentro e fora do campo, para recuperar o equilíbrio na liga. Seja apoiando seu jovem quarterback, reorganizando seu elenco de jogadores ou fazendo mudanças de treinador, a Windy City espera pelo que vem a seguir.