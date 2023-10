TOs Minnesota Vikings continuam a viver em um estado perpétuo de crise, com sérias dúvidas sobre Primos Kurt‘adequação para liderar um time na terra prometida conhecida como playoffs.

Dificuldades na conexão em campo entre o quarterback e seu principal wide receiver, Justin Jeffersonsão bem conhecidos.

Os Vikings também estão em uma situação difícil sabendo que JefersonO contrato de Bradley expira no final da campanha atual, e muitos dentro da organização temem que ele não assine uma prorrogação até que haja clareza sobre quem será o QB titular em 2024.

No entanto, os Vikings terão um gostinho da vida sem Jefferson no futuro imediato, com o recebedor sendo colocado na lista de reserva de lesionados.

Jefferson sofreu uma lesão no tendão da coxa na derrota para o Kansas City Chiefs no domingo, com uma avaliação mais aprofundada concluída pelo departamento médico do time na segunda-feira.

Foi julgado que a doença nos isquiotibiais era grave o suficiente para Jeferson para ser colocado na lista de IR e não se espera que ele volte a aparecer por pelo menos quatro jogos.

Os fãs de esportes e as teorias da conspiração geralmente andam de mãos dadas, mas alguns especulam que Jeferson estar lesionado pode realmente ser uma coisa boa para a equipe.

A temporada dos Vikings está em queda livre e atualmente eles têm um recorde de 1-4, o que os coloca ao lado de alguns dos piores times da liga.

A recompensa por terminar mal nesta temporada é uma chance de ser um quarterback estrela, Calebe Williamsque deverá ser escolhido com a primeira seleção geral em 2024.

JefersonA ausência do time vai piorar o time, é bem possível que não ganhe um único jogo sem ele. No entanto, se ele quiser saber que um talento como Willians está previsto para chegar na entressafra, ele pode estar mais inclinado a assinar uma prorrogação.