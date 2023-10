Justin Jefferson será submetido a testes no tendão da coxa, cronograma de recuperação esperado revelado

EUn O confronto de domingo que viu o Vikings enfrentar o Chefesreceptor estrela Justin Jefferson sofreu uma infeliz lesão no tendão da coxa. O incidente lança uma sombra de incerteza sobre quando ele poderá retornar ao campo.

O jogo terminou com derrota para o Vikingsmas a maior preocupação entre torcedores e dirigentes do time era Jefersoncondição. O jovem recebedor tem sido fundamental em muitas jogadas do time nesta temporada e sua potencial ausência nos próximos jogos pode ser um golpe significativo para o ataque do time.

O retorno de Jefferson é incerto

Kevin O’Connell, o Vikings‘ treinador principal, dirigiu-se à mídia após o jogo, destacando que é prematuro solidificar a seriedade do Jefersonlesão ou prever seu cronograma de recuperação. “Ainda muito cedo” no que diz respeito à compreensão da natureza e extensão da lesão de Justin.

Refletindo sobre o momentoO’Connell expressou o quão desafiador foi para Jeferson. “Foi difícil para ele. Ele é o maior competidor… vamos recuperá-lo assim que pudermos.”

No tempo limitado Jeferson teve em campo durante o jogo, conseguiu três recepções, acumulando 28 jardas. Sua saída precoce atrapalhou o Vikingscom a equipe sentindo o peso da sua ausência.

A atual temporada não tem sido boa para os Vikings, que agora têm um recorde de 1-4. Enquanto se preparam para enfrentar o Ursos, que também detém o recorde de 1-4, no próximo domingo a dinâmica e as estratégias da equipa estarão certamente sob escrutínio. Com ou sem Jefersona equipe precisará se unir para encontrar maneiras de conduzir a temporada em uma direção positiva.