Kai Cenat prega uma peça em Adin Roos com uma Zendaya falsa em uma transmissão ao vivo do Twitch e parece seu sósia

Kai Cenat surpreendeu os fãs e Adin Ross por estar com uma mulher que se parece muito com Zendaya em sua transmissão ao vivo. O streamer é conhecido por suas travessuras e pegadinhas em suas transmissões ao vivo via Twitch.

Cenat estava transmitindo ao vivo com o tema do Homem-Aranha para comemorar a ocasião do lançamento do jogo Marvel’s Spider-Man 2, até mesmo vestindo uma fantasia preta de Homem-Aranha.

Kai diz aos telespectadores que está prestes a ter um encontro íntimo com uma mulher. De repente, porém, a falsa Zendaya entra e a outra mulher sai correndo da sala. e Kai parece chocado enquanto seu chat de stream está enlouquecendo e as pessoas estão digitando, “Zendaya????? WTF.”

Cenat começa a gritar “Zendaya! Posso explicar para você, Zendaya.” Então ela diz: “Não é o que você pensa. A sósia de Zendaya não pode deixar de rir da performance de Kai. O bate-papo do streamer no Twitch não conseguia acreditar no que via e muitos caíram na piada.