Kaizen ABRE VAGAS para Auxiliar, Motorista e mais!

A Kaizen, empresa que é a maior distribuidora de autopeças do Distrito Federal, transformando o segmento, está contratando novos profissionais para compor seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre a marca, confira a lista de oportunidades em aberto:

Analista Comercial – Brasília – DF – Efetivo;

Assistente Comercial – Guará – DF – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Brasília – DF – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Brasília – Efetivo;

Banco de talentos – Brasília – DF – Banco de talentos;

Criador (a) de Conteúdo – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Estagiário (a) de Logística – Guará – DF – Estágio;

Motorista – Guará – DF – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Guará – DF – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Brasília – DF.

Mais sobre a Kaizen

Sobre a Kaizen, vale frisar que a ideia da empresa surgiu lá em 1994, quando o Sr. Mário Sérgio Bueno começou a vender peças do porta-malas de seu carro. Aos poucos, abriu a empresa – onde a primeira sede foi na sua própria casa.

Já no começo dos anos 2000, foi crescendo aos poucos até que, em 2019, sentiu uma necessidade maior de expansão, não só de espaço físico, mas de mercado. Com o intuito de atender melhor o mercado do varejo e abrir lojas, ou seja, de ter mais pontos de vendas, aumentou a proximidade com as oficinas.

Desde então, abriu uma loja por ano e não vamos tem a intenção de parar por aqui. No momento, está de mudança para um Centro de Distribuição de 5000m² e em breve abrirá mais duas lojas no DF!

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Kaizen, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!



