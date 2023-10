Kalunga ABRE CARGOS para Ajudante, Auxiliar e mais!

A Kalunga, famosa empresa brasileira de distribuição de suprimentos para escritório, informática e material escolar, está recrutando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, consulte agora mesmo quais são as vagas disponíveis no momento:

Gerente de Loja – Passo Fundo – RS – Lojas / Shopping;

Ajudante Geral – Barueri – SP – Limpeza;

Técnico (a) de Informática – Barueri – SP – TI;

Auxiliar de Compras – São Paulo – SP – Compras;

Ajudante Geral – Barueri – SP – Limpeza – Efetivo.

Mais sobre a Kalunga

Sobre a Kalunga, podemos destacar que são mais de 11 mil itens das melhores marcas e diversas categorias: escolar, escritório, organização, informática, escrita, coffee break, móveis, entre outras. Toda essa variedade de produtos encontra-se disponível nas Lojas Físicas, Site e Televendas.

Ademais, são mais de 220 lojas físicas instaladas nos principais shoppings centers e pontos estratégicos de rua localizadas em quase todo o país.

Em linhas gerais, seu principal objetivo é oferecer produtos de qualidade, excelente experiência de compra, bom relacionamento com os clientes, colaboradores e fornecedores, além de ampliar a participação no mercado brasileiro e colaborar para o desenvolvimento do país.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..), você confere os prazos.



Você também pode gostar:

Sendo assim, para não perder nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!