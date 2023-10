Kansas City Current contrata o ex-técnico da seleção feminina dos EUA, Vlatko Andonovski

FA ex-técnica da seleção feminina dos EUA, Vlatko Andonovski, está começando do zero em um lugar familiar.

O homem de 47 anos Andonovski foi oficialmente contratado como técnico do Kansas City Current da Liga Nacional de Futebol Feminino na segunda-feira, assumindo o comando de um time que chegou à disputa do título há um ano, mas terminou em 11º entre 12 times nesta temporada. O Current é o substituto do FC Kansas City, que Andonovski levou a dois títulos da NWSL antes de fechar.

O Current demitiu Matt Potter em abril e anunciou recentemente que a técnica interina Caroline Sjoblom não seria contratada.

“Kansas City é a sua casa”, disse Andonovski, duas vezes técnico da NWSL neste ano, em um comunicado. “Este clube é muito ambicioso e tem um grupo de proprietários disposto a fazer o que for necessário para atingir seus objetivos. … Os torcedores aqui sempre foram apaixonados e tem sido muito emocionante vê-los crescer e tornar Kansas City um dos melhores ambientes da NWSL.”

Andonovski, natural da Macedônia do Norte, jogou por vários times da Europa antes de se mudar para os EUA para jogar futebol de salão e, eventualmente, embarcar na carreira de treinador. Ele foi o primeiro treinador do FC Kansas City, liderando o clube de 2013 a 17 com títulos consecutivos em 2014 e 15, antes de passar as temporadas de 2018 e 19 no Reign FC.

Andonovski é mais conhecido por seu trabalho com a seleção nacional, e não necessariamente por boas razões.

Os quatro vezes campeões da Copa do Mundo lutaram durante todo o torneio no verão passado, mal conseguindo chegar à fase eliminatória. Eles acabaram empatando sem gols contra a Suécia nas oitavas de final, perdendo na disputa de pênaltis pela primeira eliminação de todos os tempos, e terminaram com apenas quatro gols ao longo de todo o torneio.

Os EUA, cuja antecessora Jill Ellis levou a títulos consecutivos da Copa do Mundo, nunca terminaram pior do que o terceiro lugar.

Essa decepção veio depois que Andonovski levou os americanos à medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, e o resultado desses dois torneios talvez tenha influenciado duramente um mandato em que ele fez 51-5-9 em todas as partidas.

Não ajudou a causa de Andonovski o fato de a seleção nacional estar no meio de uma mudança geracional em direção a jogadores mais jovens, e muitos deles estavam lidando com lesões. Mallory Swanson machucou o joelho em abril, Catarina Macario não estava pronta para a Copa do Mundo depois de romper o ligamento cruzado anterior no ano passado, e a veterana Becky Sauerbrunn também ficou afastada devido a uma lesão no pé.

Agora, Andonovski assume um clube que teve um recorde de 8-12-2 e não conseguiu chegar aos playoffs da NWSL nesta temporada, mas isso tem muito a seu favor. O clube deve abrir seu próprio estádio no centro de Kansas City na próxima temporada e é liderado por proprietários ambiciosos que incluem Brittany Mahomes, esposa do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Vlatko no Current”, disseram os atuais coproprietários Angie Long e Chris Long em um comunicado. “Falamos o tempo todo sobre nosso desejo de ser o melhor clube de futebol feminino do mundo, com Vlatko que nos deixa um passo mais perto desse objetivo. Sua perspicácia futebolística e sua propensão para desenvolver talentos manterão esta equipe competitiva no cenário mundial e fazer de Kansas City um clube de destino para jogadores de todo o mundo.”