Kanye West abandona abruptamente a pedicure e diz à Nail Tech ‘It’s My Toes’

Kanye West não queria passar por uma pedicure dolorosa, interromper o trabalho do técnico antes de tudo terminar e depois voltar ao seu trabalho.

Amigo de Kanye e parceiro musical Ty Dolla $ign carregou a filmagem engraçada na quinta-feira, mostrando a interação de Kanye com o intrigado pedicuro. Você vê Kanye reagir com uma rápida onda de dor antes de decidir que todo o tratamento havia terminado… levantando-se e dizendo que queria parar.

A mulher que faz a pedicure tenta convencer Kanye a deixá-la terminar, mas ele não se mexe, dizendo “São os meus dedos do pé”. Confira a expressão no rosto de Ty, ele está surpreso com toda a interação.