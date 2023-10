Kanye West compartilha a teoria dos Illuminati sobre Cardi B e Nicki Minaj em documentário que vazou

Kanye West esteve nas manchetes recentemente devido a um documentário que vazou onde ele compartilha suas teorias sobre os Illuminati e seu impacto no mundo da música; o documentário foi gravado após o álbum Ye em 2018.

Em 2018, West também estava produzindo vários outros álbuns, incluindo Nas (Nasir), Pusha (Daytona) e KTSE de Teyana Taylor; durante uma das cenas, Ye estava conversando por telefone com Scooter Braun, seu ex-empresário.

Cenas vazadas de Kanye West em seu documentário mostram ele falando sobre Cardi B e Nicki Minaj

Durante a ligação, Kanye exigiu ser liberado do BOA gravadora musical que fundou em 2004, alegando que deu algumas de suas melhores batidas aos artistas que produzia.

Ye foi visto chateado ao dizer “E Scooter, não vai ser não, ‘Ah, ainda estou colocando meu nome nessa merda. Preciso me livrar da BOA Música porque sou ótimo. E adivinha? O bom é inimigo do ótimo.”

West continuou entrando em detalhes da batida com seu então empresário, acrescentando: “Eu sou o maior artista mutha ** ‘que existe e poderia fazer tudo! E não estou sendo expandido e minha visão não está sendo expandida para o que é é. Estou me apresentando em festivais de outras pessoas e essas coisas. Eu estava querendo uma porra de uma festivaeu.”

Mais tarde no documentário, o rapper Donda falou sobre como ele acha que ao não compor sua própria música, ela está participando de um estratagema orquestrada pelos Illuminati.

Ye diz em uma ligação: “É por isso que a porra da Cardi B estava lá. Cardi B é uma planta dos Illuminati. Ela não escreve seus raps. Ela está lá apenas para parecer o mais ignorante possívele depois fazer músicas como foda-se e depois ganhar algum dinheiro.

“Ela literalmente substituiu Nicki Minaj de propósito, para que a colocassem lá. E agora ela não sabe o que fazer e é apenas uma merda – ela não tem ideia do que diabos está acontecendo. universo. Não há nenhuma bênção da porra do universo. Ele disse.

Parece que Cardi B respondeu aos seus comentários no domingo postando uma entrevista onde Kanye dizia: “Meus primos estavam dizendo para vir aqui ontem, mas eu estava terminando aquele verso para sua garota”, ele disse: “Eu sempre acreditei nela desde que ela era no programa, ponto final.” Referindo-se à participação de Cardi no Love & Hip Hop NY.