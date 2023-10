Kanye West disses Pusha, Nas, álbuns ‘GOOD Music’ de Teyana em imagens vazadas

Você deve se lembrar, na época em que Ye estava focado em renovar seu selo GOOD Music e, enquanto estava instalado em seu rancho no Wyoming, ele entregou uma enxurrada de álbuns – uma decisão imprudente sobre a qual ele falou com seu então empresário. Scooter Braun .

Nas terminou seu contrato com a Def Jam colaborando com Ye em seu álbum “NASIR”, mas Ye até o criticou por fazer rap fora do ritmo na faixa “Cops Shot the Kid” – e depois ser insosso para o lançamento do videoclipe! !!